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錢進海外基金 瞄準特別股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信發行特別股基金績效
投信發行特別股基金績效

現階段全球景氣擴張態勢未變，風險性資產仍有表現機會，同時也面臨諸多不確定性。觀察8月以來投信發行各類型海外基金平均績效，報酬率最強的類型首推特別股基金，再來才是美國股票型、全球一般股票型。法人表示，特別股基金是期待降息環境中，在債券外，投資人可留意相關投資契機。

群益投信表示，全球股市目前仍處在高檔區間容易震盪，美國8月製造業PMI跌至48，低於預期，反映經濟活動趨緩，為聯準會9月降息提供支撐，而利率風險明顯降溫，都給予特別股延續的條件。在波動加劇環境下，由於特別股具高殖利率和低波動特性，市場修正時相對抗跌，市場續漲時同樣也有機會獲取資本利得，加上特別股股息發放相對穩定，為穩健投資布局標的。

群益全球特別股收益基金經理人陳建彰指出，特別股多為美國大型企業發行，相關產業特性為基本面穩健，在通膨數據下滑及就業市場放緩下，聯準會貨幣政策即將進入降息模式，中長期資金有望回流特別股市場，近期資料顯示7月以來資金已轉為淨流入特別股。整體而言，特別股因為同時擁有股票與債券的特性，進可攻退可守，特別適合穩健投資。

美國 降息

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