長天期投等債 漲相佳

聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會釋出降息訊號，投資等級公司債為最多國內投信法人看好標的，長天期債又優於短天期債。統計歷史資料，降息前一個月布局20年期以上投等債，若持有一年，期間漲幅有望上看17.6%。

市場預期聯準會將於今年9月預防性降息，長天期債券存續期間長，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得優勢。據彭博資料，2019年聯準會降息前一個月布局彭博美國20年期以上A級公司債券指數，至利率降至區間最低時漲幅高達8.5%；若持有一年，期間漲幅達高達17.6%。

Fed降息前一月布局美國長天期債券漲幅

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）研究團隊指出，根據Fedwatch在16日資料，市場押注降息1碼機率提高至70.5%，預期到2024年12月中，將有可能來到由目前5.25%至5.5%降至4.25%至4.5%，預期將有4碼（100基本點）的期待空間。A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。

台新投信表示，高評級公司債具有三大優勢，其一是低風險性，除美債外，高評級公司債被視為全球最安全的債券之一，因為信用評等高，降低了違約風險，對於尋求穩定和低風險投資的人來說，是重要優勢；其二是穩定的利息收入，高評級公司債提供固定的利息支付，投資人可以預期「透明穩定的現金流」，對於需要定期收入的退休人士，或其他尋求固定現金流的投資者特別有利；第三，在經濟不確定或市場波動時期，美債與高評級公司債常被視為避險工具，可以幫助投資人在股市下跌或其他投資風險增加時提供資產保護力。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，參考過往降息後債券資產表現，長天期投資等級債表現亮眼，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債提供明顯吸引力，投資人不妨透過債券ETF來布局，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值得留意，主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具，搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券，資產品質更為穩健。