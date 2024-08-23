小資族挑黑馬ETF 投信教戰

年輕小資族打算透過部份薪水來理財，該買什麼ETF來進行荷包放大術？綜合國泰、群益、富邦、中國信託四大ETF發行商看法，首選具成長性的台股ETF。

群益投信ETF及指數投資部副總經理張菁惠認為，投資人結構持續走向年輕化，ETF便是小資族可多加善用的工具，一來目前市面上ETF產品選擇多元，有台股ETF、海外股ETF等；二來ETF的投資門檻友善，且交易便利，更重要的是，透過ETF一籃子投資，除有助分散風險外，也可省去盯盤的功夫，年輕人得以將更多時間與精力配置於職涯發展。

四大ETF發行商建議小資族買的ETF

考量年輕人對波動承受較高，投資理財時間拉長，能更大程度享有時間複利所帶來的資產增值效果，應以符合全球趨勢潮流、成長潛力佳的產品來做主要配置。群益台ESG低碳50、群益半導體收益，掌握台股中長期成長行情，以及全球科技趨勢驅動下，受惠程度高的台股半導體產業，強化投資成長潛力。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，首選市值型加科技。市值型最為基本配置，無論行情怎麼變化都建議長期持有。關鍵是科技型，5、6月來因為AI熱潮，很多股票價格大幅上漲，令投資人望而卻步。但現在經過回檔，很多股票價格已經拉回，正是長期布局的好時機。

下跌令人擔心未來進一步下跌的風險，須分辨是公司經營出現問題，AI產業需求不再，還是與基本面無關的因素導致下跌。科技與其他周期性產業不同之處在於，科技的進步本身與升降息的貨幣周期關係不大，對長期科技投資人而言，關注新科技的應用拓展更重於美國聯準會發表的聲明，想要配息可以選富邦台50，不想要配息可選富邦NASDAQ。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，年輕族群在選擇標的時可以股票型ETF為主，迎合市場趨勢，像是台灣以半導體產業為主，國泰台灣5G+就是很適合的標的，基金核心產業包括55.4%的半導體類股、13.8%的電子類股，及10.8%的電腦及周邊設備類股等，是具AI題材的電子重磅權值股，待市場雜音沉澱後，還有成長空間。

中國信託投信建議，可留意像中信美國公債20年這類經保費極低的債券ETF，搭配目前債券ETF免徵證交稅，能大幅降低小資族的持有與交易成本；亦或是中信優息投資級債，除提供月配型機制，未來資本利得空間也相當可期。