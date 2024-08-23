定期定額買 享時間複利

手中資金有限，小資族還應該要做資產配置嗎？又該怎麼買呢？綜合主要ETF發行商看法，不論手裡資金大小，進行資產配置是必須的，建議股票ETF占比介於5~8成間不等、債券比例則落在2~5成間；透過每月定期定額申購ETF，用自律創造時間複利效果是投資最佳解方。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，資本市場的不確定性永遠存在。對於股市經驗沒那麼豐富的投資人，能讓資金安全地長期投資是最重要的。長期來說，股債多半呈現反向的連動，因此布局債券可以有效地抵禦股市波動的風險，並且持續領取高於銀行存款的息收，兩者兼備能夠讓小資族更加安心地進入市場。

中國信託投信認為，資產配置是建立正確理財觀念的一環，與資本規模大小無關，因此小資族仍可進行資產配置，且資產配置可根據當前經濟情勢進行調整。如今高利率環境邁入尾聲，美國降息循環即將啟動，有利債市後市，因此小資族可適度拉高債券ETF的投資比重，股債比可來到6：4；若美國經濟順利軟著陸，衰退風險降低，則可再拉高股票ETF的比重，股債比可來到8：2。

小資族可以支配的所得有限，一次單筆大額投入後，若未來經濟情勢出現變化，無論是突然有資金需求、或是希望逢低加碼，手邊都沒有足夠現金流可以操作，因此建議可採定期定額的方式，除可發揮強迫儲蓄的效果外，也能讓報酬率曲線平滑化，比較不用擔心買在高點。

徐翊達表示，投資最怕漲也不敢買，跌也不敢買，永遠在場邊觀望，建議小資族如果還沒有累積一筆相當金額的閒置資金，定期定額永遠是投資的首選，每月投入3000、5000、10000，即使初期買在高檔也不用擔心，因為投資金額較低，實質傷害有限。

但隨著下跌買進，在下一波景氣循環向上時，將可望進入收穫期。對有更多資金的投資人，在定期定額了市值型的ETF及科技型ETF作為基礎外，在股市回檔之際更加建議用定期不定額、單筆買入等方式逢低承接也是不錯的時機。