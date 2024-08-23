基金特蒐／新興市場債 價值浮現

保德信經理人指出，從全球法人資金動向，也可看出對新興企業債的信心度明顯提升。 美聯社

隨著美國9月降息機率提升，美元指數過去一個月走勢放緩，有利於緩和今年以來新興貨幣貶值壓力，且從新興經濟體整體通膨狀況來看，多數國家的核心通膨有持續放緩的跡象，搭配殖利率高於歷史平均，新興市場企業債券的整體投資價值浮現。

PGIM保德信新興市場企業債券基金經理人黃相慈指出，從全球法人資金動向，也可看出對新興企業債的信心度明顯提升，今年來新興市場債券和股票分別流出145億美元和61億美元，流出幅度已連續第二年收斂，且第2季流出幅度相較第1季也出現縮減趨勢。

黃相慈表示，以收益面來看，目前資金逐漸流入新興債市之際，以近7%的殖利率來說，高出15年歷史平均5.78%，也優於美國投資級債的5.33%，搭配整體發行人財務狀況持續改善，確實持續吸引較保守資金的目光焦點，惟各國財政狀況或政治風險不同，仍需審慎選擇市場。

另外值得注意的是，黃相慈表示，統計2002年至2018年來的數據，若於新興市場企業債殖利率相對高點進場投資，持有一年、兩年的總報酬率可達到兩位數之多，分別來到23.6%、32.7%；若將時間拉至近十年內的數據分析，持有一年的總報酬可來到約12%，持有兩年總報酬更是達20%的亮眼水準。

事實上，新興市場企業債能有如此底氣，也是有經濟面與企業獲利成長支持，黃相慈分析，今年的新興市場經濟成長預測上調至4.2%，與此同時，全球經濟成長亦呈現上調，搭配全球通膨及成本放緩及利率下降，新興市場企業的整體營收和獲利將會於2024年實現成長趨勢。

若從企業槓桿變化分析，2023年新興市場企業總槓桿率上升0.2倍至2.3倍，而淨槓桿率上升0.1倍至1.2倍，該數據仍接近過去15年範圍的低檔水位，雖然近年來受到美國升息影響，利息成本有所上升，但新興市場企業的債務水準在過去三年依舊保持相當穩定，總債務每年僅約成長2%至3%。

從整體與各區域的新興市場債違約率分析，黃相慈說明，年初以來新興市場企業非投等債違約率與成熟市場水準相仿，而進一步細看亞洲與拉丁美洲的非投資級債違約率，分別為1.6%、1.3%，雙雙低於全年違約預測，若此趨勢持續，今年新興市場企業非投資級債的違約率將有望自4%下修為3%；若檢視新興市場主權債，則是今年來沒有出現債券違約的水準。

整體而言，黃相慈認為，有利的經濟環境加上強勁的基本面和技術面，持續推動新興市場美元計價債券利差收斂，而歷經前幾年惡化，新興市場主權債信用面已改善許多，今年信評公司評級有73%為正向，看好新興市場企業基本面相當具有韌性，槓桿率低於成熟市場國家企業，通膨降溫也使其成本下滑，利率見高點也將有利於未來企業利潤率及利息覆蓋率等表現。

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