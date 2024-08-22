印度股基金 定期定額買

印度Sensex指數近日重返8萬點大關，投信法人表示，印度央行RBI預估財年2025年通膨為4.5%，雖通膨警戒未完全解除，但全年預估GDP成長仍達7.2%，仍處於高速成長，建議投資人可定期定額參與印度股票基金。

根據理柏統計，截至21日，今年來前五強印度股票基金排名，分別為群益印度中小、野村印度潛力、台新印度、瀚亞印度，及群益大印度基金，今年來的績效皆達25%以上，表現相對出色。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示， 印度新政府日前公布兼顧平衡與成長方向的施政預算，一如總理莫迪執政以來的政策方針，持續在印度財政政策與資源配置做系統性改革；近年來並加速降低公共債務比率， 進一步奠基印度在中長期經濟發展與結構上的穩定與健全。

林庭樟指出，從最新的印度央行利率會議中，再度確認印度目前的通膨正朝溫和下行趨勢進行，同時經濟維持穩定增長態勢。結合最新公告的企業季報與展望，雖然目前評價相較周邊經濟體為高，但時序進入9月後，再以明年度的企業獲利做評估，印度將再明顯出現股價潛在上行空間。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度市場高速運轉中，股市市值原先預估可望於2030年擠進前五，但已提前於2023年中達陣。高盛統計2000年以來全球各市場，印度股市美元平均年化投資報酬率高達13%，遠高於全體新興市場的7%。