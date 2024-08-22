法人看美股 拉回就買

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美股示意圖。 美聯社
美股示意圖。 美聯社

隨市場對9月降息期待升溫，美股近來穩健上揚，投信發行美國股票基金近半年績效都超過一成。投信法人表示，美股短線雖難免受總統大選議題干擾，但隨貨幣政策趨於寬鬆、中長期產業有人工智慧（AI）引領發展，對美股仍偏多看待，若有回檔皆是長線布局良機。

本周三（21日）包括標普500指數上漲0.42%，納斯達克指數上漲0.57%，費半指數上漲1.38%，指標科技股Zoom、新思科技也公布優於市場預期的財報，推升境內及境外美股基金表現。觀察投信發行美國股票基金近半年績效，統計至21日，包括群益美國新創亮點、復華美國新星、聯博美國成長入息、瀚亞美國高科技、國泰美國ESG等績效都超過一成以上。

投信發行美國股票基金表現 圖／經濟日報提供
投信發行美國股票基金表現 圖／經濟日報提供

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，從企業獲利表現來看，S&P500指數成分股中已公布第2季財報的企業，近八成的公司獲利表現優於預期，整體獲利成長率有望近10.9%，為2022年以來最佳季度表現，在基本面與獲利面仍穩健有撐下，有助支持美股表現。短期需留意大選前選情消長與選舉議題干擾，中長期對美股表現維持偏多看法。產業配置方面，包括AI科技相關、非核心消費、醫療保健、工業等值得關注。

若從經濟數據來看，美國7月ISM製造業與服務業指數雖不同調，景氣動能降溫，但並沒有陷入衰退，消費強勁也緩解市場緊張情緒，而隨著通膨放緩，提供聯準會降息空間，市場已高度預期9月將啟動降息循環。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．鮑爾指出，就中長期觀察，若美國經濟持穩且沒有陷入衰退，貨幣政策轉向寬鬆將有利美股。

在題材上，隨AI觸角持續擴大與延伸，不會改變長期AI大浪持續帶來變革，特別是通訊服務、科技將是最具AI題材的類股，也是2024年11大類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐。

富蘭克林高科技基金經理人馬修．摩伯格也認為，若AI模型隨著計算、資料、演算法的改進而持續進步，將大幅提高效率並加速全球企業成長。

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