防禦型產業 可乘勢布局

市場高度期待美國聯準會（Fed）在9月降息，據歷史數據顯示，美國近45年以來，每當Fed首次降息後，防禦型產業的表現往往優於周期性產業。不過，在寬鬆周期開始的一年後，周期性產業通常會帶來更強勁的回報。

施羅德集團統計，從1980年到2024年，共有11次降息周期，其中七次出現經濟衰退。

在首次降息後，防禦型產業的表現通常優於周期性產業，在經濟衰退期間尤為明顯，這可能是由於投資人會尋求在低成長環境下較能維持穩定、進而受惠於積極降息的族群。

相形之下，大部分周期性產業通常在首次降息後的三個月內表現不佳，尤其是當降息發生在經濟衰退期間。不過，金融及非核心消費產業是例外，在首次降息後的起初幾個月也能表現良好。

統計顯示，1980年以來，Fed首次降息之後的三個月，防禦型產業以通訊服務股的表現最強，平均年化報酬率高達18.1%，其次是核心消費股的15%、不動產投資信託（REITs）股的11.1%、健康護理股的7.4%、公用事業股的3.8%。

同期間，在周期性產業中，則以非核心消費股的平均年化報酬率12.9%最高，其次是金融股的4.6%。

但其他族群都交出負報酬，資訊科技股平均跌0.9%最輕，但能源股跌18.7%最重。

在Fed首次降息一年後，周期性產業中，以非核心消費股的平均年化報酬率6.2%最高，其次是資訊科技股的5.9%；防禦型產業以健康護理股的5.7%最優，其次是核心消費股的5.5%。

施羅德分析，在降息初期，周期性股票會遭到拋售，這可能是反應經濟成長及通貨膨脹疲弱。

不過，隨著時間的推移，這些股票的價值將變得更具吸引力，投資人預期降息將刺激經濟活動及企業獲利。

施羅德還發現，小型股在首次降息後的表現通常落後大盤，可能是由於小型股產業組成有變動，其中金融及房地產公司的比重增加，但科技及非核心消費股的比重減少。不過，小型股通常能受惠於積極降息。