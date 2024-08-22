生醫基金 迎利多題材

市場屏息等待美國聯準會9月降息，生物科技產業被點名為降息受惠股，主因過去35年來生技類股與利率大致呈現相反走勢，而當利率自高點下降時，生技類股每季平均股價表現往往優於大盤約4%左右，投信法人建議可透過醫療生技基金掌握投資契機。

統計第3季以來，在近期醫療生化基金績效前五強依序為台新醫療保健新趨勢6.2％、野村全球生技醫療4.6％、PGIM保德信全球醫療生化4.4％、景順全球康健4.2％、安聯全球生技趨勢2.7％，表現突出。

根據Morgan Stanley調查，87%的投資人認為今年醫療產業併購案件及金額有望比起去年顯著增加，高於所有其他產業。

其中生技公司併購件數增加，顯示財務狀況好轉將有利產業成長，以及整體產業投資氣氛，反映出投資人對生物科技產業的前景看好。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，分析自1988年以來四種利率情境對於生技類股的表現，以高利率、利率下降的環境最具優勢，平均可繳出高出大盤4.4%的漲幅，其次為低利率、利率下降的環境，能讓生技類股展現優於大盤2.4%空間。

由於生物科技產業具有創新研發優勢，搭配股價仍處於相對低點，在利率將反轉下行的趨勢預期下，後市繳出優於大盤的機率將提升。

江宜虔進一步指出，統計數據亦顯示，在開始降息後首三個月，生技類股就會開始出現相對較佳漲幅，而時間拉長至降息後六至12個月，類股股價超越大盤的趨勢更加鮮明。

新光全球生技醫療基金經理人簡秀君表示，今年許多大型藥廠的專利陸續到期，預計在今年有望降息的有利條件下，部分中小型醫藥股，仍有被收購題材可以發酵，預料併購仍是下半年生醫股價催化劑之一。

簡秀君表示，著眼於下半年景氣復甦，近來明星級減重藥物，包括禮來、諾和諾德、安進等，持續看好未來擴大適應症範圍的銷售表現，預期未來將帶動公司營收及股價表現。

另外，在減肥藥的題材發酵下，周邊相關醫材類股亦有發展機會，加上今年來醫療院所住院人數持續增加下，醫材相關銷售也保持強勁成長，利基醫材個股有望持續受惠。