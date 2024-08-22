長照、地產REITs 可長抱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
全球不動產證券化基金績效表現 圖／經濟日報提供
全球不動產證券化基金績效表現 圖／經濟日報提供

在股市大幅震盪之際，REITs成為表現最佳的族群之一。觀察今年來在各類收益資產中，長照醫療、地產類REITs挾著對降息的樂觀預期，以及相關股價估值具潛力的利多展開補漲，法人建議相關基金可定期定額長線布局。

在近三個月全球不動產證券化型基金績效表現中，前五強包括：日盛長照產業收益不動產證券化、兆豐新加坡交易所房地產收益、富邦全球不動產、台新北美收益資產證券化、元大全球不動產證券化，績效皆達6%以上。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，根據最新公布之聯準會7月會議紀要說明，若數據符合預期，9月降息可期。紀要再度傳達了委員鬆口9月降息的態度，近期放緩的通膨給予聯準會更多信心，並且對於就業市場走弱風險給予更多關注權重，近期數據顯示通膨降溫趨勢明確降息可期，有利REITS等資產表現。

另外，在產業基本面方面，美國醫療健護、房地產兩大板塊今年第2季企業營收、獲利水準皆持續上修，根據美國研調機構NIC表示，美國未來十年65歲以上成年人進入租賃市場的人數將新增220萬人。

觀察2024年第2季，全美老年人口住房率創下連續第12季正成長，且入住總數也再創歷史新高、增加至近60萬7,000套，顯示當今居住在高級住宅的老年人比以往任何時候都還要多，將支撐長照醫療REITs後市表現。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，過去REITs因為息收相對穩定，因此本益比長期高於S&P500指數，近二年因快速升息導致REITs本益比下修比S&P500還多，預期開始降息循環後，REITs評價可再次超越S&P500，吸引更多資金進駐。前三次Fed停止升息後的REITs表現平均漲幅16.5%，加上現階段REITs評價面具吸引力，今年下半年將是最有表現機會的時間，預期反彈力道有機會超越前三次的漲幅。

另一方面，REITs的主要收入來自租金、管理物產等，現金流相對穩定，且在美國法令規定，REITs必須將當年度90%的收益以股利形式分配給股東，故投資REITs每年享有穩定的股利收入，也為美國REITs長線帶來可觀的報酬，適合納入長線核心資產配置。

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