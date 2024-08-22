AI、半導體基金商品 買點浮現

投資人注意力轉向本周的全球央行年會，觀望氛圍造成美股四大指數震盪。法人表示，8月全球市場從高檔進入修正後持續反彈，將為中長期投資者提供買入機會，尤其基本面利多不變的半導體與AI產業，正是定時定額投資相關基金最佳時機。

8月初以來科技股持續修正後的反彈延續，股市持續向上。美科技股領軍表現仍強勁，而日本央行已表示下次不會升息使得日圓走穩，不同於2011年第2季債務危機的情況。

根據Factset截至13日統計，標準普爾500企業第2季盈餘成長10.8%，而營收成長5.2%。其中，資訊科技（含半導體製造）第2季盈餘與營收年成長各18.7%及10.4%引領表現，而已公布企業中78%盈餘表現優於預期。此外，台灣工研院公布之半導體產業產值規模上看台幣5.24兆，年成長更逾20.6%，顯示產業鏈景氣堅定向上。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，美國四大CSP持續擴大資本支出，主要用於AI相關投資，根據美系券商調查指出，輝達（NVIDIA）Blackwell GPU 及相關伺服器組件2024年第4季出貨計畫不變。美、日、台半導體標的，尤其是蘋果新機帶動之族群及獲利良好的台灣半導體設備商，可持續關注後續表現。

針對大環境，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，短線仍有四大觀察焦點，將為影響市場之最大變數，包括：美國經濟、9月FOMC會議、NVIDIA財報、蘋果新機銷售等事件。Fed官員近期持續走鴿派，降息預期略微提高，FedWatch顯示9月降息2碼概率從24%升至32.5%、降息1 碼機率為67.5%，有望開始放鬆貨幣政策。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，根據彭博統計，觀察聯準會最近一次降息後，包含費城半導體指數、全球半導體前20大指數，其中「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」於聯準會降息後二年漲幅高達128.5%，顯示降息有利半導體產業營運成長；而AI發展火熱，也有利於半導體業者營運表現。