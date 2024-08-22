中小、科技型基金 表現正點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
國內外投資股票型基金近一周前十強 圖／經濟日報提供
國內外投資股票型基金近一周前十強 圖／經濟日報提供

國內外投資股票型基金近一周前十強以中小型、科技型兩類最強勢。法人表示，第3季在聯準會會議及輝達財報未公布前，盤勢方向未明，可適度調整投資組合的避險部位，降低投組集中於中小型股的波動風險。

根據CMoney統計至20日，國內外投資股票型基金近一周前十強依序包括：元大店頭、街口中小型、新光店頭、街口台灣、台新2000高科技、富邦科技、統一中小、元大新主流、元大多福、台新台灣中小，平均績效達8.3%，皆超越加權指數的2.9%，以及櫃買指數的5.0%，表現相當強勢。

元大投信表示，七月全球股市下跌屬情緒性因素，基本面佳的台股旋即展開反彈，短線跌深的櫃買指數在力旺、信驊等主要成份股反彈約3成帶動下，漲幅更勝加權股價指數。

其中，集中投資上櫃股票的元大店頭基金近一周漲9.3%表現最強，近已收復跌幅，未來在電子產品、資通訊支持外銷訂單成長加速下，店頭市場表現可期。

新光店頭基金經理人鄒采霖表示，近期台股修正幅度已大，跌幅接近滿足，但仍需時間來消化市場情緒，預料短期盤勢波動可能仍大。不過，觀察近期大盤有價量止穩跡象，市場對第3季旺季不旺，已有所準備，所以預期台股未來應該會呈三角收斂來進行築底，投資主軸反而應「選股不選市」，有基本面的個股，在台股盤整期間將會有所表現。

以店頭市場來說，台積電最新法說釋出利多，相關半導體先進製程設備、檢測、測試介面、半導體耗材相關等，產業成長前景佳，股價均有表現機會。

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