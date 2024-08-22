美投資級債 漲相看俏

目前美國公債殖利率處於2008年金融海嘯以來相對高點，根據過去經驗，當美國利率政策轉向寬鬆，公債殖利率也將隨之滑落，進而推升整體債市報酬，若以目前美國10年期公債3.8%殖利率水準進場，持有美國投資級債券12個月，報酬率最高有望來到7%左右水準。

一年一度的傑克森洞全球央行年會將於22日至24日登場，全球更加聚焦美國聯準會降息在即，PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人黃相慈表示，市場對於年底前聯準會降息空間的預期共識在1碼至2碼之間，明年也將延續降息趨勢。

從歷史數據來看，美國企業債於歷次降息後多數期間均維持上漲趨勢，因此愈早進場投資且持債愈久，可望有較高報酬的機會。根據估計，若現在起持有美國投資級企業債12個月，且在美國10年期公債殖利率下降30bps、至3.5%的條件下，可望有7.0%的總報酬，即使將公債殖利率降幅縮減至20bps，也有機會達到6.3%的總報酬預期。

黃相慈分析，降息預期帶動強勁的鎖利需求，吸引今年來固定收益共同基金與ETF流入2,268億美元資金，其中逾1,620億美元流入美國投資級債，明顯高於2022年和2023年同期流入規模。隨聯準會啟動降息時間逼近，近期經濟數據不如預期使得信用利差略有放寬，都將促使美國投資級債市場出現供不應求的狀況，並支撐技術面表現。

黃相慈建議，現階段的美國投資級債可聚焦較基本面強勁的銀行業與能源產業，由於油價持續維持在每桶70美元以上，有助於支撐能源業發行人獲利及去槓桿，至於債券評等上，可加碼BBB級別券次。

第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑指出，過往經驗顯示，針對景氣趨緩所採行的預防性降息周期相對有利於投資等級債券表現。

由於美國經濟並未步入衰退，從投資級債券升降評比觀察，升評家數高於降評家數，也反應優質企業的信用評等持續好轉。若後續見殖利率攀升，可分批進場建立投資等級信用債券部位。