股票型基金 飄蘋果香

新一代iPhone即將發表，原被市場認為在人工智慧（AI）領域掉隊的蘋果，在發表Apple Intelligence之後，股價也逐步回溫，尤其iPhone 16將是蘋果首款具生成AI功能的機種，備受市場矚目。儘管「一顆蘋果救台股」的時代不再，投信法人表示，透過布局持股蘋果的基金，也是參與新一代iPhone行情的策略選項。

統計境內投信發行的股票型基金中，前十大持股持有蘋果的基金共有51檔。以今年以來的報酬率來看，前十強績效都在三成以上，其中有兩檔為ETF，其餘八檔為主動式股票型基金。

持有蘋果的境內股票型基金今年以來報酬率前五強 圖／經濟日報提供

凱基環球趨勢基金經理人黃廷偉表示，蘋果新機上市在即，不僅市場正面看待蘋果新機銷售可望開出佳績，券商報告也上修蘋果今年整體出貨銷售目標，主因在於蘋果全新推出的智能 AI功能「Apple Intelligence」，目前僅iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以上規格的手機，才能支援蘋果這款智能AI。

Apple Intelligence主要訴求在用戶每天會頻繁使用到的應用程式和服務中進行改進，將AI注入到軟體之中，升級現有的應用程式，並透過生成式AI模型的力量創造出更直觀的體驗。搭載Apple Intelligence的新機，可望對既有使用者的換機行動發揮推波助瀾的效果。

其中美國市場是iPhone銷量占比最高的市場，統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，8月以來美股大幅修正後觸底反彈，惟因美國總統大選逐步逼近，政治不確定性使大盤短線將呈現震盪，但以中長線來說，多頭格局不變。上周公布的全球基金經理人調查報告指出，六至七成的經理人認為美國經濟將軟著陸。近期美國各項經濟數據也顯示，美國經濟仍具備韌性，並朝經濟溫和增長且低通膨的狀況發展。