多重資產基金 強強滾

主動式基金7月表現，其中多重資產型基金規模大增逾150億元，除成長規模名列前茅，更連續三個月規模遞增。法人表示，多重資產基金在市場波動下攻守兼備，能有效掌握潛力收益。

投信投顧公會近日公布最新基金規模資訊，以各類型基金規模增加狀況來看，隨國內ETF投資風氣不減，7月基金規模增加最多的兩大類別為債券ETF與台股ETF。

七檔規模逾50億元的多重資產基金績效 圖／經濟日報提供

其中，規模增加第三多的類型則為多重資產型基金，7月規模增加152億元至2,506.3億元，為主動式基金類型中增加最多的商品，且為連續三個月規模遞增。

法人分析，隨先前金融市場因降息預期增溫、AI科技題材驅動而先後來到高點，並於7月逢高點回調之漲跌更迭期間，訴求股債資產靈活布局、穩健因應市況變化的多重資產基金，也持續受到投資人青睞。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，以全球景氣領頭羊美國來看，之前較僵固的住房成本開始回落，通膨延續下滑趨勢，部分經濟數據雖趨緩，但整體保有韌性，因此美國經濟不至陷入衰退，而在物價壓力獲得舒緩下，也給予聯準會降息彈性。再者，自企業基本面而言，儘管面對高利率環境，美國企業大多數仍於第2季繳出不錯財報，隨著貨幣政策緊縮不再，也有助於減輕企業資金成本壓力，預期企業營運可望維持穩健表現，同時也對股市帶來更多支撐與動能。

徐煒庠指出，在投資布局方面，近期因全球主要股市遭逢高調節而回檔，資金輪動至低基期、景氣循環關聯性較低的防禦型類股，如公用事業、醫療保健等，表現值得留意；而獲利能見度高、成長性較與財報表現俱佳的科技、工業股亦可適度配置。

在現階段美國總統大選方面，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，從長期來看，總統人選對整體股市的影響並不顯著。儘管出乎預料的政策或選舉結果可能會引起短期市場波動，但股市長期驅動因素在於企業收益。

至於美國和中國，無論是現任拜登政府還是前任川普政府，美中之間都呈現較為緊繃的態勢。美國加強了對敏感技術和某些半導體晶片（包括尖端的人工智慧晶片）的限制。這一方向似乎不會在不同的政府下改變。