科技基金商品 小資族逢低買

第3季以來，科技及美、日、印等今年來相對強勢市場出現明顯修正，不過小資及中長線投資族看好後市前景，逆勢逢低加碼，帶動相關績優基金上個月定時定額筆數、金額持續增溫。

根據投信投顧公會資料，7月跨國投資股票型定時定額人數小幅成長0.53%，今年來績效突出標的更有明顯成長，定時定額筆數單月漲幅更有兩位數。

其中統一全球新科技、群益印度中小、國泰美國ESG及復華全球物聯網科技基金上個月增加筆數皆有超過千筆最為亮眼，扣款金額亦同步增加。

此外，聚焦亞太科技主題的復華亞太神龍科技、統一新亞洲科技能源基金也同樣受投資人青睞。今年來表現較為弱勢的大中華基金，隨經理人增加科技股比重提升績效表現，也吸引投資人持續加碼布局。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，預期9月聯準會將降息，加上美國近期公布的數據消弭經濟衰退疑慮，同時製造業庫存普遍已處於較健康水準、消費性電子類股財測下修幅度降低，有利科技股落底反彈。由於對後市不看淡，因此持股水位中性偏多，並聚焦美國科技龍頭股。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美國總統大選為股市帶來的不確定性，使美股短線將呈現震盪，但年底仍有再次創高的機會。支撐股市後市表現的是穩健的基本面，根據近期經濟數據，無論是通膨、就業還是零售銷售等，都顯示美國經濟仍具備韌性，逐步往金髮女孩經濟的方向發展。上周公布的全球經理人調查報告也顯示，目前有六至七成的基金經理人認為美國經濟將軟著陸。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里認為，預期隨日圓套利交易風險淡化，加上官方喊話不會在股市大幅波動下再升息，有利資金逐步回流，持股維持九成之上，並搭配部分防禦型類股，因應市場波動變化。