債券ETF從2017年的14檔至今的92檔，受益人數也從3,467人成長至最新的1,812,415人，顯示出債券ETF越來越受投資人的青睞。

尤其美國啟動降息呼聲高漲，非投資等級債商品也受到投資人青睞。根據美銀引述EPFR統計顯示，截至8月14日，投資級債淨流入降溫至29.7億美元，非投資等級債轉為淨流入3.4億美元。

凱基美國非投等債ETF（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，美國經濟即將邁向軟著陸，聯準會9月降息機率高，美債殖利率持續反應經濟數據的變化。

不過在美國經濟與景氣依舊穩定、美國企業違約風險偏低的情況下，能提供相對較高票息與殖利率水準的美國非投等債，創造更佳總報酬表現的機率也將隨之提升。

根據統計，2020新冠疫情以後，因市場風險偏好，導致企業傾向發行擔保債，因此擔保債發行量大增；2010年擔保債占非投資等級債只有27%，到2024年已來到46%，整體非投資等級債安全係數大為提升。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，非投資級債企業在歷經2008年金融海嘯與2015年的油價重挫影響後致力於修復資產負債表，管理態度保守嚴謹，也利用2020~2021年的低利環境積極進行再融資進一步強化財務體質，因此在本波聯準會強勢升息下，多數企業仍表現良好，目前非投資級債市匯聚總經面、基本面與技術面利多；不過，仍需要精選持債，以在利差處較窄水位下，爭取較優質的較高殖利率機會。