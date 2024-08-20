快訊

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：為了要與共和黨區別

影片打臉！43砲指部軍車撞樹釀7傷 竟是駕駛拿東西沒看前方

非投等債躍投資熱點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

債券ETF從2017年的14檔至今的92檔，受益人數也從3,467人成長至最新的1,812,415人，顯示出債券ETF越來越受投資人的青睞。

尤其美國啟動降息呼聲高漲，非投資等級債商品也受到投資人青睞。根據美銀引述EPFR統計顯示，截至8月14日，投資級債淨流入降溫至29.7億美元，非投資等級債轉為淨流入3.4億美元。

凱基美國非投等債ETF（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，美國經濟即將邁向軟著陸，聯準會9月降息機率高，美債殖利率持續反應經濟數據的變化。

不過在美國經濟與景氣依舊穩定、美國企業違約風險偏低的情況下，能提供相對較高票息與殖利率水準的美國非投等債，創造更佳總報酬表現的機率也將隨之提升。

根據統計，2020新冠疫情以後，因市場風險偏好，導致企業傾向發行擔保債，因此擔保債發行量大增；2010年擔保債占非投資等級債只有27%，到2024年已來到46%，整體非投資等級債安全係數大為提升。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，非投資級債企業在歷經2008年金融海嘯與2015年的油價重挫影響後致力於修復資產負債表，管理態度保守嚴謹，也利用2020~2021年的低利環境積極進行再融資進一步強化財務體質，因此在本波聯準會強勢升息下，多數企業仍表現良好，目前非投資級債市匯聚總經面、基本面與技術面利多；不過，仍需要精選持債，以在利差處較窄水位下，爭取較優質的較高殖利率機會。

延伸閱讀

保守派前法官公開挺賀錦麗 批川普威脅美國民主

通膨低於預期降息機率增 債券基金連34周吸金

美國55萬無證配偶子女 可申請合法身分…守法離境者還要熬

美國菲律賓達協議 暫時安置部分阿富汗難民

相關新聞

印度股三優勢 前景可期

投信投顧公會公布7月份基金規模與定期定額人數、金額等數據，海外市場定期定額人數增加最多的類型為海外股票型，其中相對受投資...

境外平衡、固定基金 靚

根據境外基金觀測站統計，股票型基金7月大失血，淨流出金額高達新台幣170.4億元，儘管平衡型與固定收益型產品分別有61....

非投等債躍投資熱點

債券ETF從2017年的14檔至今的92檔，受益人數也從3,467人成長至最新的1,812,415人，顯示出債券ETF越...

台股基金受益人逆勢增

台股基金規模上個月明顯失血，不過，定時定額、受益人數逆勢增加，凸顯投資人在行情逆風時期，透過投資方法兼顧後市投資機會並控...

半導體族群 長線釣大魚

2024國際半導體展即將在9月初揭幕，台積電繼日本熊本廠，德國廠也在昨（20）日動工，展現全球布局的企圖心，也降低地緣政...

七檔績效逆勢走升

近月全球股市幾經利空洗禮，還有七檔海外股票ETF逆勢上揚，統計至8月19日，第一金太空衛星（00910）漲幅16%、國泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。