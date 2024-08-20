境外平衡、固定基金 靚

根據境外基金觀測站統計，股票型基金7月大失血，淨流出金額高達新台幣170.4億元，儘管平衡型與固定收益型產品分別有61.5億元與40.1億元淨流入，但仍受股票型失血拖累，7月份境外各類型基金淨申贖情況出現兩樣情。

整體境外基金當月淨流出58.2億元，至7月底在台規模為4.28兆元，月增1.5%、年增10%。

境外股票型基金自去年12月開始至今，每月皆呈現淨流出情況，反觀固定收益型產品自去年11月以來皆呈現淨流入的趨勢。投資專家表示，投資人除了想搭上降息行情列車之外，境外固定收益商品提供豐富的級別與幣別，各家業者也相繼調高配息率，使熱度能持續升溫中。

聯準會降息訊號浮現，投信業者普遍看好信用債的表現。投資專家表示，經濟軟著陸的機率較高，投資人可依照投資偏好，適當將投資等級債與非投資等級債納入投資組合，尤其非投資等級債當前殖利率高於7%，相當值得入手。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊指出，目前非投資等級債當中，BB級債占美國非投等債指數的50%，相較過去有所提升；同時，CCC級的比重下降至10%。也就是說，美國非投等債正處於高品質時代，抵禦景氣下行風險能力也相對強。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，今年首季操作上相對積極，布局在利差與風險都較大的部位，也獲得不錯的成績；但由於目前經濟前景仍有不確定性，操作上偏向保守，因此第2季持債的利差明顯縮小，相對看好較高品質的BB級債。

PGIM美國公司債基金產品經理林芷麒指出，事實上今年來法人資金早已看到美國投等債的投資契機，競相卡位降息的鎖利需求，今年固定收益共同基金與ETF合計流入2,268億美元，其中1,622億美元流入美國投資級債資產，預料隨著聯準會啟動降息時間逼近，市場資金對於鎖利的需求更加急迫。