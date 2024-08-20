半導體族群 長線釣大魚

2024國際半導體展即將在9月初揭幕，台積電繼日本熊本廠，德國廠也在昨（20）日動工，展現全球布局的企圖心，也降低地緣政治的風險。在護國神山帶動下，不僅日本半導體指數走揚，台灣半導體ETF表現也亮眼，投信建議長期布局、停利不停損。

根據日本半導體製造設備協會（SEAJ）報告，日本半導體設備受惠政府補貼政策，預期2024年增率17%，達到1.35兆日圓；2025年持續受惠代工投資與記憶體投資復甦，年增率將高達30%，達到1.74兆日圓，帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情。投信法人指出，近期日本半導體股經過大幅修正後，投資價值已浮現。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊指出，半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆，且能持續有使用者資料回饋再更新設備，日本職人高度專注最佳化每一個環節，半導體設備廠術有專精，後進者難以追趕，形成難以打破的壁壘，成為日本半導體產業背後的冠軍。也因為日本半導體製造設備廠優異的競爭力，日本出口以半導體設備為大宗，占總出口近六成，值得注意的是，日本半導體設備在全球市占率高達二成，僅次於美國。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，下周輝達財報將公布，加上9月可能降息，有望刺激台股半導體股一波行情。

台灣重量級半導體權值股除台積電外，也有不少重要標的，近來股價調整後，成為法人口袋名單，有望成為法人2025年追求科技成長股的選項。而臺灣半導體供應鏈所涵蓋的相關企業，站穩在AI趨勢浪尖上，建議投資人可趁現階段股價低檔分批布局，或改採定期定額搶進半導體ETF，停利不停損方式掌握AI世代新科技財。

台新投信表示，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，市場都在反映未來需求增長，帶動半導體指數表現。展望2024年，據國際半導體協會估計，全球半導體相關設備廠（包含組裝封裝設備、測試設備、晶圓代工設備）銷售將恢復正成長，總銷售額將達1,053億美元，較2023年成長約4.4%。