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臺灣ESG永續高息 避險新星

經濟日報／ 蔡靜紋
主要指數累積報酬率比較
主要指數累積報酬率比較

高股息月配型ETF再添新兵，由富蘭克林華美投信推出的臺灣ESG永續高息ETF（00961），採股東權益報酬率（ROE）篩選與成長率加碼概念，搭配ESG評分機制，嚴選真正獲利與高成長企業，讓高股息不變高貼息，將於9月25日展開募集。

在近期輝達（NVIDIA）晶片延遲說與「股神」巴菲特賣股等因素下，台股在8月持續震盪，使得高股息ETF備受關注。主要因為在市場持續震盪之時，高股息ETF成為資金新的避風港，投資人可以透過投資良好基本面企業的ETF，無須擔心劇變的市場，並持續取得高股息的報酬。

ROE為基本面良好的重要指標之一，反應公司的獲利能力，當ROE大於0代表企業有獲利，可將獲利作為股息發放或其他用途上，且正因為有獲利，因此除息後填息機率更高，時間也將更短。反之，企業如果無獲利卻發出高股息，將讓投資人踏入高股息陷阱內，賺了息收卻賠了價差，到頭來一場空。

其次，ROE的成長率若持續正成長，代表該企業替股東獲利的能力持續上升，更能凸顯其基本面的穩定以及成長備受期待。

富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF正是以ROE做為篩選機制的高股息ETF，其追蹤指數「ICE臺灣ESG高息指數」，一年持股換檔兩次，首先，5月時針對上市櫃公司已公布的最新股利資訊，依照股利率納入高息股，並針對ROE正成長股加大權重，拚高息高填息；11月則針對季ROE加權成長率排序，超前部署具有高息與價格成長潛力的黑馬股，透過挑選真正獲利的企業，並以ROE成長進行加碼，來實現真正能發出高股息與高填息的高股息進化版ETF。

從Bloomberg在2017年5月至2024年7月資料顯示，ICE臺灣ESG高息指數的累積報酬率為342%，領先其他類型指數，對於想投資高股息的投資人來說，以ROE概念切入的高股息ETF將是可值得期待的投資新策略。

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