快訊

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：為了要與共和黨區別

影片打臉！43砲指部軍車撞樹釀7傷 竟是駕駛拿東西沒看前方

台股商品 科技、市值型夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股ETF規模前十大表現
台股ETF規模前十大表現

8月以來，國際股市大幅震盪，但投資人對ETF的投資熱潮依然不減，近期隨著市場情緒回穩，加上對聯準會降息的樂觀預期，帶動市場多頭氣氛再次升溫，以資產規模前十大的ETF中，今年來績效表現最為亮眼的是市值型和科技型ETF，報酬率都有超過37%。

放眼台股規模前十大ETF，根據CMoney統計至19日，自8月5日的「黑色星期一」全球股災以來，富邦台50受益權單位總數成長6.5%幅度最大，顯示即便股市大跌仍是投資人加碼的首選，反應內扣費用低廉，管理費與經理費遠低於其他產品，長期以來受到市場青睞，今年來績效高達39.38%更在台股ETF中殺出重圍，穩坐前段班，促使規模持續穩定成長。

國泰台灣5G+受益權單位總數也成長6%、復華台灣科技優息也有5%、3%以上有國泰永續高股息和元大台灣高息低波。

展望後市，富邦投信指出，下半年消費性電子旺季備貨旺季將至、蘋果及安卓等旗艦款新機發表及輝達GB200供應鏈將於2025年量產等利多消息，台股相關供應鏈基本面穩健且國內企業第2季獲利普遍優於預期，台積電、鴻海等重量權值股亦為美國科技巨頭關鍵供廠商，後續營收動能皆有助持續推動台股後續行情。建議投資人可以透過定期定額紀律投資市值型型ETF，淡化短期市場震盪影響，有效參與台股長線行情。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，9月利多題材不斷，從美國大選辯論後，情勢應可大致底定，市場雜訊會更少，再者聯準會開啟降息只差臨門一腳，降息後可望助攻股債行情；科技大戲這陣子輪番上陣，三星上個月剛發表第一款AI摺疊機、Google緊接著亮相旗下最新智慧型手機、手表等新品；萬眾期待的蘋果新機iPhone 16則被寄予高度重望，AI大戰一波接一波，但無論如何，台灣的半導體聚落都是最大受惠者，可留意科技型ETF。

延伸閱讀

法人：定期定額投資布局 以台股、科技基金為首選

外資台指期淨空單增 法人：台股觀察美利率動向

台股上漲19點 三大法人賣超15.48億元

台股小漲19點收22,429點 台積電平盤作收

相關新聞

印度股三優勢 前景可期

投信投顧公會公布7月份基金規模與定期定額人數、金額等數據，海外市場定期定額人數增加最多的類型為海外股票型，其中相對受投資...

境外平衡、固定基金 靚

根據境外基金觀測站統計，股票型基金7月大失血，淨流出金額高達新台幣170.4億元，儘管平衡型與固定收益型產品分別有61....

非投等債躍投資熱點

債券ETF從2017年的14檔至今的92檔，受益人數也從3,467人成長至最新的1,812,415人，顯示出債券ETF越...

台股基金受益人逆勢增

台股基金規模上個月明顯失血，不過，定時定額、受益人數逆勢增加，凸顯投資人在行情逆風時期，透過投資方法兼顧後市投資機會並控...

半導體族群 長線釣大魚

2024國際半導體展即將在9月初揭幕，台積電繼日本熊本廠，德國廠也在昨（20）日動工，展現全球布局的企圖心，也降低地緣政...

七檔績效逆勢走升

近月全球股市幾經利空洗禮，還有七檔海外股票ETF逆勢上揚，統計至8月19日，第一金太空衛星（00910）漲幅16%、國泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。