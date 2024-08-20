台股商品 科技、市值型夯

8月以來，國際股市大幅震盪，但投資人對ETF的投資熱潮依然不減，近期隨著市場情緒回穩，加上對聯準會降息的樂觀預期，帶動市場多頭氣氛再次升溫，以資產規模前十大的ETF中，今年來績效表現最為亮眼的是市值型和科技型ETF，報酬率都有超過37%。

放眼台股規模前十大ETF，根據CMoney統計至19日，自8月5日的「黑色星期一」全球股災以來，富邦台50受益權單位總數成長6.5%幅度最大，顯示即便股市大跌仍是投資人加碼的首選，反應內扣費用低廉，管理費與經理費遠低於其他產品，長期以來受到市場青睞，今年來績效高達39.38%更在台股ETF中殺出重圍，穩坐前段班，促使規模持續穩定成長。

國泰台灣5G+受益權單位總數也成長6%、復華台灣科技優息也有5%、3%以上有國泰永續高股息和元大台灣高息低波。

展望後市，富邦投信指出，下半年消費性電子旺季備貨旺季將至、蘋果及安卓等旗艦款新機發表及輝達GB200供應鏈將於2025年量產等利多消息，台股相關供應鏈基本面穩健且國內企業第2季獲利普遍優於預期，台積電、鴻海等重量權值股亦為美國科技巨頭關鍵供廠商，後續營收動能皆有助持續推動台股後續行情。建議投資人可以透過定期定額紀律投資市值型型ETF，淡化短期市場震盪影響，有效參與台股長線行情。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，9月利多題材不斷，從美國大選辯論後，情勢應可大致底定，市場雜訊會更少，再者聯準會開啟降息只差臨門一腳，降息後可望助攻股債行情；科技大戲這陣子輪番上陣，三星上個月剛發表第一款AI摺疊機、Google緊接著亮相旗下最新智慧型手機、手表等新品；萬眾期待的蘋果新機iPhone 16則被寄予高度重望，AI大戰一波接一波，但無論如何，台灣的半導體聚落都是最大受惠者，可留意科技型ETF。