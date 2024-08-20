近月全球股市幾經利空洗禮，還有七檔海外股票ETF逆勢上揚，統計至8月19日，第一金太空衛星（00910）漲幅16%、國泰標普低波高息漲1.34%、中信中國50上揚0.55%分居前三名。

其中，第一金太空衛星ETF今年以來漲幅達33%，昨（20）日大漲近7%收盤創上市以來新高，表現亮眼。

過去兩年AI、半導體科技掀投資熱潮，太空衛星主題也沒缺席，第一金投信指出，近期歐美持續研發將AI資料中心上太空的可能性，一方面可能結合太陽能供給解決耗電需求，另一方面，透過衛星群傳輸資料降低網路攻擊、資安問題等，同時打破資料傳輸的地域限制，成為太空衛星再現熱度的議題。

美國火箭實驗室公司（Rocket Lab）為美國太空總署火星任務製造兩顆小型衛星，運送到佛羅裡達州卡納維爾角準備執行發射任務，這兩顆衛星將用於研究太陽風和火星磁屬等；火箭實驗室在近期也於紐西蘭成功將「電子號」火箭送入軌道，完成該公司今年第十次發射任務。

幾檔太空衛星股票近期在衛星發射消息帶動下，股價大漲，AST SpaceMobile於8月19日再度上揚24.4%，Rocket Lab上揚9.6%；衛星圖像公司 星球實驗室（Planet Labs）股價大幅上漲12.7%。

中信中國50ETF近月漲幅第三，基金經理人陳雯卿表示，近年中港股走勢與歐美股較為分歧，7月底至8月初歐美股市恐慌下殺，主因在於投資人擔憂美國經濟恐陷入衰退，且日圓套利交易大舉平倉導致日圓大幅升值，這些市場風險與中港股關聯性較低。

此外，中港股今年高點落在5月，歐美股市開始拉回時，中港股已率先修正，且估值相對合理，而中國國務院上周五召開全體會議，強調要擴大內需，也提振投資人情緒，因此中港股市相對有撐。