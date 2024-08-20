台股基金受益人逆勢增

台股基金規模上個月明顯失血，不過，定時定額、受益人數逆勢增加，凸顯投資人在行情逆風時期，透過投資方法兼顧後市投資機會並控管下檔風險。

根據投信投顧公會最新統計至7月底，台股基金7月受大盤下跌逾800點衝擊，規模流失359億元、跌幅6.3%居各類型之冠，不過，定時定額及總受益人數逆勢成長，其中定時定額人數增幅達1.9%，優於整體境內基金的1.5%；總受益人數部分亦持增加6,210人、增幅1.1%，來到55.6萬人。

7月台股基金概況

觀察上個月總受益人數及定時定額筆數同步增加較突出的台股基金，多是各家招牌基金，其中復華全方位、復華高成長基金今年來績效逾三成，單月總受益人數增加居冠亞軍；國泰台灣高股息、統一奔騰、安聯台灣科技等基金上個月新增定時定額筆數多逾5,000筆。

投信法人表示，定時定額具有分批進場、平均成本、分散風險等特色，加上各家陸續推出進階功能，可藉由設定停利點自動贖回，或者行情低檔加倍扣款機制，一旦行情回升，可縮短停利時間提升投資效率，適合作為行情震盪時期進場布局的投資工具。

復華全方位基金經理人呂宏宇指出，台股周線連二紅重新站回月線，離季線僅一步之遙，預期美國經濟可望保持擴張狀態，加上將啟動降息，有利美股維繫長多趨勢，使台股同步受惠，後續若遇行情回檔修正，建議可偏多操作，採單筆分批或定時定額等方式布局。

呂宏宇表示，因應科技趨勢、電子旺季來臨及景氣全面復甦，布局將以AI概念股為主軸，傳產族群亦不偏廢，聚焦價值成長、複利收成股兼顧報酬率、波動性，以掌握大盤類股輪動下的投資機會。

統一投信台股團隊認為，近期美國經濟數據報喜，淡化經濟衰退的疑慮，帶動股市從低點反彈，唯市場追價意願不高，短線可能呈現震盪。不過企業獲利持續成長，使台股後市有撐。後續密切關注美股重量級企業財報及展望。年底將進入消費旺季，需求上升也有望使相關類股受惠。