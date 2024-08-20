印度股三優勢 前景可期

投信投顧公會公布7月份基金規模與定期定額人數、金額等數據，海外市場定期定額人數增加最多的類型為海外股票型，其中相對受投資人青睞，且今年來定期定額人數呈現月月增的海外股票基金共計有九檔，今年來績效表現都在二成以上，又以印度基金上榜三檔為單一市場最多。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，就主要經濟體來看，印度持續保持強勁態勢，最新製造與服務業PMI連續三年都站穩榮枯線上方，持續擴張；而6月CPI年增率雖受到蔬菜價格上漲的影響小幅走升，不過隨著雨量已有改善，有助於穩定物價，對股市仍屬有利。政策方面，莫迪3.0內閣確立，經濟刺激政策有望延續，印度製造之資本支出題材不變，政策也預期會擴及內需，加上政府對於基礎建設的支出與投入延續，甚至擴大，皆有利於經濟與相關產業發展。

林光佑指出，印度具三高優勢，為政治穩定度高、政策延續性高、經濟成長率高，隨全球供應鏈轉移趨勢，國際大廠持續擴大印度投資，未來有望迎莫迪3.0印度經濟與股市收成期，在市場雜音相對較少之下，有助支持印度股市享有較高評價，中長期投資前景可期。

野村印度潛力基金經理人陳亭安分析，印度經濟發展前景持續樂觀，連任後莫迪政府第一步便是繼續推行經濟發展措施，包括印度製造、稅務改革、國家基礎建設等，莫迪也積極將印度打造成全球製造業中心。