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法人：定期定額投資布局 以台股、科技基金為首選

經濟日報／ 記者何佩儒／台北即時報導

近日台股V型反彈，逐步收復8月初大跌的失土，市場期待今年是否能再度創高。投信法人表示，美國大選帶來的不確定性仍在，加上AI風向球輝達（NVIDIA）財報尚未公布，使台股短線將持續震盪，而震盪向上的盤勢，適合利用定期定額布局，以台股及科技股基金為首選。

根據投信投顧公會統計至7月底，今年來定期定額金額增加最多的10檔基金，分別為統一奔騰、安聯台灣科技、國泰中小成長、國泰國泰（新台幣A）、復華高成長、統一全球新科技、國泰台灣高股息（新台幣A不配息）、野村優質（新台幣累積）、統一台灣動力及安聯台灣智慧基金。其中統一奔騰基金是唯一一檔今年以來定期定額金額增加逾億元的基金；3年及5年定期定額報酬率也都在增額前十大基金中居首。

晨星7月底數據顯示，今年以來獲得最多長線投資人加碼的10檔基金，有5檔的3年定期定額報酬率在5成以上，而且絕大多數為台股科技基金。投信法人表示，一般景氣循環周期大約是3至5年，因此定期定額的投資時間，建議至少要3至5年，才能完整參與各循環階段，提高投資勝率。標的選擇上，未來世界發展以科技為中心，科技股長期成長趨勢明確，且具備高成長潛力。投資人可以將台股科技型基金及海外科技股基金作為雙核心配置，完整掌握海內外的新科技商機。

台股 定期定額 新台幣

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