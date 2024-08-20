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景氣對策信號紅燈進場 台股驚人報酬率曝光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景氣紅燈時進場，台股未來平均報酬率表現。（資料來源：Bloomberg）
景氣紅燈時進場，台股未來平均報酬率表現。（資料來源：Bloomberg）

國發會公布6月景氣對策信號，由紅黃燈轉紅燈，市場認為紅燈代表經濟過熱，是泡沫化的前兆，股市將反轉。然而，歷史數據顯示，景氣紅燈亮時，台股未來一年報酬甚至可達將近40%，市場反而有更強的增長動能。

「鉅亨買基金」投資研究部指出，回測過去在不同景氣燈號下進場投資台股的未來一年報酬率，結果發現紅燈時進場的表現最佳，平均報酬率高達近40%。其次是黃紅燈時期，報酬率為34.8%，超過藍燈和黃藍燈時期的22.7%和20.5%。而在代表經濟穩定的綠燈時進場，未來一年的平均報酬率反而最低，僅有3.3%。回測顯示投資人在紅燈時反而可以勇敢進場，而在綠燈時則要保持謹慎。

進一步分析在不同情境下的紅燈進場時的表現，數據顯示當市場第一次從其他燈號轉為紅燈時，都優於在任意紅燈時進場的平均報酬率，首次轉紅燈進場且持有三年的平均報酬率甚至高達265.3%。

鉅亨投顧總經理張榮仁補充說明，景氣燈號不應該是判斷進場與否的唯一指標，提醒投資人需多方面評估市場狀況，才能做出更穩健的投資決策。張榮仁表示，剛轉為紅燈時，經濟情況剛開始轉熱，股市還有很強的續航力。因此，對於投資人來說，首次轉紅燈不應該被視為退出市場的訊號，反而可能是一次珍貴的進場機會。

「鉅亨買基金」建議投資人，理性看待景氣燈號，抓住潛在機會。回測顯示紅燈不一定預示股市即將大幅回調，反而可能是市場有更強的增長動能。投資人可藉由平台全站基金零手續費優惠，為自己提高投資勝率。此外，更可考慮使用平台的投資方案「超底王」，即時參與市場修正行情，投入長期向上市場，無論漲跌都無懼，以紀律投資累積個人資產。

景氣燈號

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