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市場信心回穩 投資級債、非投資等級債淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR )
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR )

美國降息與軟著陸機率上升，債市全面上漲；受到市場信心回穩，支撐風險性資產。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至8月14日，投資級債淨流入降溫至29.7億美元，非投資等級債轉為淨流入3.4億美元、新興市場債淨流出則增至10億美元。

安聯投信表示，美國核心通膨持續回落，支持聯準會9月啟動降息，但零售銷售和勞動力數據顯示經濟有望軟著陸，收斂市場對於降息幅度的預期；美國10年期公債殖利率走低，過去一周債市全面上漲；可轉債則受惠股市反彈亦走勢亮眼。

安聯投信表示，隨著市場信心回溫，VIX波動指數回落，股債市場波動度也隨之回穩，有利支撐風險性資產表現；其中非投資等級債過去一周轉為小幅淨流入。

在總經面，美國7月核心年比成長幅度連續四個月降溫，創2021年初以來最低，7月生產者價格指數PPI漲幅也低於預期，服務成長今年以來首次下降，有望進一步鞏固聯準會9月降息預期；另方面，美國7月零售成長超乎預期，顯示在高利率環境下消費依然堅挺，初次申請失業救濟人數連續第二周下降，創7月來最低水平。

安聯投信表示，衰退恐慌情緒緩解，加上通膨未見大幅度降低，市場下修年內降息幅度預期，有利風險性資產。展望後市，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，市場預估美國今明兩年經濟成長率2.4%及1.8%，經濟穩健成長。根據預估，今明兩年企業獲利預估分別為9.4%及14.2%，企業獲利維持正成長，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。

就布局方向上，安聯投信表示，仍偏好信用債，相較於上半年偏好風險性信用債，下半年建議可增加利率敏感度較高的投資級公司債或新興市場公債，由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效率；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。

美國 降息

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