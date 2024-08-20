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美股基金淨流入續居冠 AI、科技主題受青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)

市場信心歸位，全球股市全面走揚；美股基金維持淨流入，歐股與亞股基金也轉為小幅淨流入。回顧全球股票型基金資金流向，至8月14日，美國股票基金近一周淨流入55.21億美元、且仍居冠。

安聯投信表示，受到美國公布零售銷售數據亮眼提振，緩解外界對於美國經濟衰退疑慮，美股與科技股受此激勵；另方面，美國通膨持續降溫，也支持美國聯準會9月啟動降息，激勵投資人信心。再從美國零售和勞動數據顯示經濟仍具韌性，加上日本央行稍早表態不會在金融市場不穩時升息，投資氣氛明顯回穩。

回顧8月來，各樣原因導致美股出現較大波動，干擾因素包括日元日圓解套利交易、美國總統選舉膠著、經濟雜音與降息預期快速提升，加上技術面與籌碼面如評價、獲利估值修正與槓桿等同時快速修正，致使市場快速拉回修正。

安聯投信表示，雖然近期部份就業數據走緩，但主要的經濟領域，包括服務業指標和消費數據均指出美國經濟依然具有韌性，亞特蘭大聯準會在近期甚至上調美國第3季GDP的預期至2.9%，隨著更多勞工重回就業市場，通膨的壓力也有望繼續下降，營造貨幣政策轉向寬鬆的環境，企業獲利方面，第2季標普500企業財報創下雙位數的增長，預期未來幾季也有望保持上升趨勢。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，基本面無虞的背景下，劇烈波動提供個股價格和實際價值偏離的布局機會，目前已初步看到市場從恐慌的情緒中緩和，這一點也反映在股債資產的價格之中。後續將舉行全球央行年會、聯準會政策會議、美國大選和地緣衝突的不確定性，預料潛在波動仍在。惟鑑於AI發展的趨勢明確，透過聚焦不同投資面向，藉由多重資產的配置，有望掌握更廣泛、有吸引力的AI題材布局切入點。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，目前正值軍備競賽階段，拉長來看，AI大趨勢不變，重點仍在AI基礎建設。其中就產業面

來看，AI帶動結構性成長動能，半導體整體明顯好轉趨勢不變，明年也可望見到消費性電子逐漸復甦；另方面，台股及美股供應鏈股價下跌並快速下修評價，但出貨有望延到明年第一季，加上明年獲利有機會上修，AI 伺服器成長動能應可延續。

安聯投信表示，從現在到8月下旬美股重要科技財報表現揭露前，由於市場處在資訊空窗期，預期市場仍將維持大箱型格局。雖近期市場雖面臨較多雜音干擾，但在相關供應鏈狀況未有太大變化，且股價已持續消化負面訊息下，有助於市場逐步回歸基本面。

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