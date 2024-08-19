亞洲非投等債 魅力大

美國聯準會（Fed）最快可能在9月降息，促使美債殖利率收斂。此外，中國三中全會及政治局會議皆強調房地產將注重消化庫存，保障市場穩定發展，亦推升整體亞債市場表現，使得亞洲非投資等級債券指數近期出現緩步走升態勢，殖利率具吸引力。投信法人表示，現階段亞洲非投資等級債指數利差約679點，殖利率為11.83%，殖利率仍具吸引力。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，本周全球市場焦點無疑是8月22至24日在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會，今年主題是「重新評估貨幣政策的功效與傳播機制」，聯準會主席鮑威爾在台灣時間8月23日晚間10點發表主題演講，而根據芝加哥商品交易所根據期貨市場行情進行的預測顯示，聯準會在9月降息1碼的機率高達75％。

此外，多數亞洲企業和金融機構公布的收益顯示出堅韌的基本面、穩定的槓桿率和良好的流動性。亞洲非投資等級債券近期近期無違約案，中國人行於7月22日宣布下調七天期逆回購操作利率10個基本點，顯示貨幣政策加大寬鬆力道，Fed考慮於9月調降利率，市場預期印尼央行第4仍有降息空間，主要央行貨幣政策更趨寬鬆，有望支撐整體亞債後市表現。

野村亞太複合非投資等級債券基金經理人謝芝朕表示，今年上半年亞洲非投資等級債表現亮眼，領先其他區域非投資等級債，若以債券殖利率而言，亞洲市場的投資級債與非投資級債均高於其他市場的同類型債券，且債券價格仍相當便宜。