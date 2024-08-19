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美股看多 強勢吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要股票型ETF資金流向統計
主要股票型ETF資金流向統計

美國通膨數據優於預期、零售銷售穩健，過去一周股債齊揚。整體股票型ETF獲176.8億美元資金淨流入，其中，美國、亞洲、中國、歐洲、日本分別獲得117.7億、11.5億、9.6億、5.3億、4.6億美元資金流入，但拉美出現2.3億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，美國7月通膨降溫、零售銷售強韌，提振市場對美國經濟實現軟著陸的信心，激勵全球股市強勁反彈，而未來一周市場將在聯準會利率會議紀錄及全球央行年會尋找方向。

著眼目前正處於美國經濟放緩、聯準會將轉為降息的十字路口，債券展望比股市明確，建議現階段以靈活調整配置的美國平衡型基金，以及涵蓋公債、投資級公司債、非投資級公司債各三成的精選收益複合債券型基金為核心，網羅收益之餘也能防禦震盪。

另方面，由於市場仍需透過更多數據確認美國景氣降溫速度和幅度，任一消息都將牽動股市波動，但歷史經驗顯示若未來呈現沒有經濟衰退的降息環境，股市仍大有可為，看好創新商機（AI科技和生技）、AI綠色電力+淨零轉型（公用事業和氣候變遷）、亞洲改革（印度和日本），短線震盪提供分批加碼機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資團隊策略師傑佛瑞‧修茲（Jeffrey Schulze）表示，聯準會終將在9月開始降息，進而在2025年推動美國經濟重新開始加速，有利於更易受到經濟加速影響的小型股、價值股、循環股，公用事業在未來六至12個月內存在潛在機會，他們的估值頗具吸引力且處於最佳位置。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，在高利率的環境下，美國企業仍多繳出了優於預期的財報，從S&P 500指數成分股中已公布第2季財報的企業來看，近八成公司獲利表現優於預期，整體獲利成長率有望近10.9%。

後市雖然短期仍需要留意市場的不確定性干擾，包括美國大選、中東地緣政治等因素，中長期對美股仍持偏多看待，包括科技、生技、工業等類股仍值得留意。

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