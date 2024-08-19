固定收益型 資金青睞
過去一周各大債市ETF普遍獲資金流入，整體固定收益型ETF淨流入81.6億美元，其中，美國債市高達70.5億美元，但亞洲、歐洲債市分別出現4.5億、3.6億美元資金流出。
從債券信評看，投資級債ETF獲得70.3億美元淨流入，非投資級債ETF也有0.1億美元微幅資金淨流入。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，近期市場波動凸顯股市表現集中於少數標的的風險，評價面過高、對科技及AI股的寄望與依賴過深使股市顯得脆弱，不過防禦型資產仍具備吸引力，如成熟國家公債。市場波動與修正若時間更拉長或幅度加大，應掌握機會將投資組合調向中性，即股債均衡的配置。
安聯投信指出，美國核心通膨持續回落，支持聯準會9月啟動降息，但零售銷售和勞動力數據顯示經濟有望軟著陸，收斂市場對於降息幅度的預期。
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