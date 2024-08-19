生技醫療基金 長線靚

上周在全球股市高檔震盪之際，MSCI世界醫療保健指數、S&P 500健保指數兩個生技醫療指數在16日雙雙創下新高，帶動投信發行的相關生技基金績效。法人表示，在人口老化趨勢之下，醫療照護及用藥需求有增無減，也使得生技醫療相關基金及ETF吸引長期買盤。

群益投信表示在經濟具韌性的支持下，金融緊縮環境不再，中長期股市仍可望維持多頭格局。在生技醫療產業方面，基於需求不減，加上醫療次產業各具題材支持，仍有望吸引資金配置。

生技醫療基金/ETF今年來表現

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，生技醫療股在營運支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景仍看好，醫院、製藥、大型生技是選股重點。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡麥可羅分析，從基本面來看，儘管《通膨削減法案》可能會降低醫療保險藥品價格，但整體影響仍可控，無損生技股的強勁基本面；此外處於開發階段的生技公司的估值接近歷史最低水準。尤其資本市場趨緊，迫使企業將現金集中在成功機率最高的項目上，有助降低未來臨床試驗失敗機率。許多疾病的治療需求未被滿足，為生技產業提供了成長機會，例如阿茲海默症、罕見疾病、體重管理、癌症等，可以預見細胞與基因療法、基因編輯、抗體藥物複合體（ADC）等創新領域的潛在商機。

富蘭克林證券投顧表示，生技產業保持著強勁創新能力，大型生技製藥公司持續加速併購進程以補足產品線。減肥藥、腫瘤、神經學、阿茲海默症、Car-T細胞療法等領域持續有新進展，均可望提振生技領域發展。雖然生技股短線波動較大，但長線趨勢仍保持向上，建議可分批或定期定額長期布局，以掌握長期醫學創新題材。