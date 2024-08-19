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外資回補亞股 最愛台股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美國經濟衰退擔憂緩解、通膨持續降低、聯準會降息預期提高，再度提高市場對風險性資產的喜好，上周亞股中除了印度遭外資賣超近8億美元，其他亞股全數獲得外資回補。

其中，在之前連續大幅遭提款五周的台股，外資終於在上周回補33.7億美元，是買超金額最高的亞洲股市，其次為南韓市場回補12.2億美元，東協國家則以印尼獲得近2億美元資金挹注最高。

亞洲主要股市外資買賣超情形
亞洲主要股市外資買賣超情形

隨著資金回補，亞股也展現久違的清一色上漲態勢，保德信表示，上周亞股全數收紅，南韓、台股單周漲幅逾4%最佳，菲律賓、印尼、越南同期漲幅在2%至3%，表現也相當亮眼，若從今年來表現分析，以台股強彈24.6%居冠，馬來西亞、印度、越南也繳出雙位數漲幅。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，短線台股快速反彈，幾乎收回此波快速回檔跌幅，指數連續第二天成功站穩月線之上，並逼近季線，然而投資人追價意願仍謹慎。

從企業獲利來看，廖炳焜表示，第2季財報繳出亮眼成績單，研判台股第3季旺季效應可期。

廖炳焜認為，看好市場逐漸消化負面消息，股價可望回歸反應基本面，從中長期來看，AI大趨勢並未改變，對於台股後市看法依舊正向。

不過，歷經大幅震盪後，個股表現差異空間將擴大，類股輪動快速，選股策略將更加重要，建議投資人可透過台股基金布局，著重半導體供應鏈、AI、蘋果規格升息概念股、網通衛星、記憶體、生技、能源重電儲能等。

群益葛萊美基金經理人李蕙君表示，近日台股盤勢歷經先前的修正後，大盤浮額清洗告一段落，籌碼趨於穩定。

展望後市，受惠於日圓升值以及AI需求擴及被動元件，預計下半年將延續成長動能。而隨著9月iPhone新機即將上市，供應鏈開始拉貨，第3季PCB、鏡頭等零組件需求強勁。此外，多家手機大廠於下半年推出折疊新機，折疊手機供應鏈亦為投資重點。

傳產方面，自行車產業受惠於中國大陸戶外騎乘需求回升，產業復甦已現曙光，亦可留意。

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