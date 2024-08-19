全球市場觀測站／投資級公司債 聚光

美國通膨數據顯示持續降溫，而整體動能仍保持穩健，本月初的恐慌情緒轉為樂觀，加上聯準會9月降息在即，上周股債市同步走高。

野村投信表示，先前股市大幅震盪，主要是市場擔心美國經濟陷入衰退，而同期間日圓因日銀升息出現升值走勢，引起套利交易者平倉，導致市場出現賣壓。不過，美國經濟雖趨緩，但仍保持韌性，美國7月零售銷售月增1%，優於市場預期的0.4%，也是2023年初以來最大單月增幅。

此外，美國上周初領失業救濟金人數減少至22.7萬人，低於市場預估的23.5萬人。7月消費者物價指數（CPI）月增0.2%，符合市場預期，年增率達2.9%，低於6月與市場預期的3%增幅。隨著通膨持續降溫，聯準會9月降息已是市場共識，加上美國景氣動能仍在，激勵投資信心。

近期巴西股市表現相對突出，野村投信指出，巴西央行連續兩次維持利率不變，同時上調今、明年通膨預測，將2024年的通膨預測從4%上調至4.2%，2025年從3.4%上調至3.6%。雖然近期國內經濟及財政紀律等不確定性升高，但巴西股市扣除Petrobras及VALE的預估本益比僅約九倍，仍低於歷史平均一個標準差，相較之下，價值面仍然便宜，因此不看淡巴西股市後續表現。由於短期市場波動可能加大，建議避免小型股及估值偏高的成長股。

受惠於降息趨勢確立，近期信用債表現突出。歷史經驗顯示，當美國公債殖利率出現趨勢性走低時，投資級公司債表現不僅大多領先美國非投資級債，也多領先美國公債。隨著美國降息即將到來，無論未來是否真有經濟成長疑慮，投資級公司債都將有較佳表現潛力。

此外，對新興／邊境債而言，美國等成熟國家步入降息循環後，資金可望從成熟國家流出並轉往新興市場國家，利差收窄加上利率持續下行雙重激勵，新興債後市表現蓄勢待發，值得期待。

短期內股市仍有震盪風險，建議投資組合納入可望受惠降息利多的企業債與新興美元主權債。