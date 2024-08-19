進入下半年，債券ETF人氣快速回歸。迎接美國聯準會（Fed）降息在即，國人持續買進長天期債券ETF，特別是20年期以上投資等級債，其次是美國公債20年期ETF。另外，股市動盪，也吸引部分資金轉進債券ETF。

今年初投資人預期Fed上半年就會降息，債券ETF延續去年的強勁買氣。在第1季的前十大熱賣境內基金及ETF中，債券ETF就占五檔，與台股高股息ETF平分天下，且多檔債券ETF單月吸金金額都超過100億元。

不過，隨著Fed降息時間一延再延，且台股不斷創新高，債券ETF人氣不及台股高股息ETF。

6月前十大熱銷基金及ETF中，債券ETF只占兩檔，且申購金額也縮水。進入7月，資金再度流入長天期債券ETF，多檔ETF單月吸金逾百億元，吸金速度約為6月的兩倍。

境內基金資訊觀測站統計，今年7月債券ETF吸金冠軍是群益ESG投等債20+（00937B），單月淨流入193億元。00937B從去年11月底募集以來，就享有月月淨流入，且每月吸金金額都超過100億元，到上周五（16日）最新規模來到2,054億元，為債券ETF第二大、所有ETF第七大，成長速度為債券ETF第一。

元大美債20年（00679B）7月淨流入180億元，為吸金亞軍。這是國內第一檔債券ETF，2017年成立，最新規模來到2,800億元，為債券規模第一大、所有ETF第四大。

7月債券ETF熱銷季軍為國泰20年美債（00687B），單月進帳逾124億元。這檔ETF規模成長也很快速，去年底只有778億元，但今年以來瘋狂吸金，已12次追加募集，最新規模成長到1,860億元，今年來增加逾一倍，成為規模第三大的債券ETF、所有ETF第八大。

接著是國泰投資級公司債（00725B），7月吸金逾118億元。這檔ETF追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國除外）指數，最近人氣大爆發，規模衝到1,155億元。第五名為中信美國公債20年（00795B），7月進帳80.3億元，最新規模為528億元。