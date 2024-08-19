美科技股擁兩大利多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國股票基金今年來績效前十強
美國股票基金今年來績效前十強

美國最新通膨數據低於預期，市場期待的降息有望9月啟動，美股聞訊後反彈。法人表示，先前市場出現諸多的不確定性，引發科技股重挫，但AI發展趨勢未改變，美股企業第2季財報展望持續穩健，搭配漸趨寬鬆的聯準會貨幣政策，可望帶動美國主要指數在修正後續創新高，科技股也有望帶頭衝，建議投資人可定期定額美國科技基金。

美國科技股先前歷經大修正，根據理柏統計，今年來以美國科技類型產品績效表現較為亮眼。瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，市場認為通膨持續降溫，聯準會有更大的空間，可透過較積極的降息方式穩定經濟，因此仍維持經濟穩健成長的看法。

高盛預估，S&P500指數2024年的每股盈餘成長可達8%至9%，2025年達6%至15%，穩健的獲利增長與寬鬆貨幣政策，都可望推升美股指數至新高。

強勁的財報與資本支出展望，使機構法人上調全球十大雲端業者（不含亞馬遜）2024年雲端資本支出預估達1,820億美元，年增52%；2025年雲端資本支出預計達1,960億美元，年增8%。Morgan Stanley更預估2025年的資本支出有機會達年增20%至25%。

林元平指出，四大雲端業者的資本支出皆可維持在可控範圍，雖然終端應用發展雖比預期慢，但企業正積極評估導入AI，衍生的商機將逐漸發酵。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，整體來看，在高利率環境下，美國企業仍多繳出優於預期的第2季財報，且最新經濟數據亦擺脫先前景氣衰退擔憂，令市場風險偏好回升，有利股市表現。

美國 資本支出 雲端

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