基金績效靚 買點浮現

全球股市結束8月初的大幅震盪修正後，加權指數自低點反彈已超過2,500點，波段強勢反彈至月線，投信法人表示，台股短線震盪難免，財報亮眼的強勢族群有望擔任下波台股回升領頭羊，台股基金近一季績效亮眼，投資人可定期定額布局。

美國7月零售銷售數據顯示消費者支出依然強勁、7月CPI及核心CPI雙雙延續放緩，緩解對全球最大經濟體即將陷入衰退的擔憂，費半指數近一周大漲9.4%，台股近一周也反彈4.1%。

日盛投信台股投資研究團隊表示，8下旬市場將焦點傑克森洞全球央行年會與輝達財報發布等兩事件。8月22至24日全球央行年會，主題聚焦重新評估貨幣政策的有效性和傳導性，面對8月以來市場氛圍急遽變化下風險性資產大幅修正，投資人關注聯準會（Fed）加速降息可能，關注年會上Fed主席鮑爾演講內容是否釋出更多寬鬆線索，將牽動市場動向及9月決策。而美國時間8月28日輝達財報公布及釋出未來展望，也是市場關注焦點。

日盛投信台股投資研究團隊指出，觀察台股整體AI相關電子股基本面變化不大，AI產業持續高速發展，資本支出展望樂觀，科技股修正告一段落後，可望回歸基本面評價。

第2季財報中，多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升，是因產品組合優化、匯率有利，而全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升。此外，蘋果新機將於9月發表，相關供應鏈8月起進入出貨旺季，相關概念股可觀察。今年來績效領先的三檔復華台股系列基金，近一季績效表現仍亮眼，觀察其持股除聚焦電子題材，也酌量布局營建、重電等非電產業受惠AI趨勢帶來的動能活水，掌握大盤類股輪動投資機會。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，資通訊及電子零組件出口暢旺仍受惠於AI及高速運算需求強勁，電子產業布局仍以新晶片、先進製程及散熱等AI供應鏈為主軸，此外，因應行情波動幅度加大，持股比重更為分散同時納入基期較低、產業自谷底復甦的轉機題材。