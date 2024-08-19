風險資產一個月來大起大落，受到主要央行貨幣政策及經濟數據所左右。法人指出，美國聯準會（Fed）可望在9月開始降息，不論股債資產都可望受惠，但市場不確定因素增多，且政治因素影響擴大，投資人布局應雙管齊下，除布局長線看多的成長股外，也可廣納收益型商品，因應動盪環境。

富達投信指出，美國就業數據不如預期，投資人擔心將陷入衰退，加上日圓套利交易大規模平倉，全球股、債、匯市大震盪。不過，日本央行出面安撫市場，加上美國消費者及企業資產負債表仍穩健，富達預期美國經濟軟著陸情境不變，Fed可望在9月與12月各降息1碼。

富達預期美國經濟仍有望軟著陸，且認為景氣循環進入中後期，代表此時可加碼風險資產，因此對股票維持小幅加碼，較看好美股及日股；公債及信用債都維持中立，看好全球非投資等級債、可轉換債券等。

全球最大資產管理公司貝萊德則認為，在夏季交易量偏低下，近期可能還會遇到一些突如其來的市場震盪，但貝萊德不會因此降低風險承擔水準，反而維持對日本和美股的加碼立場，特別看好美股的AI相關主題。

在固定收益方面，貝萊德指出，雖然降息確實可能發生，但利率可能會長時間維持在高點，因此持續看好短天期公債，此外還看好中天期信用債，因為收益接近長天期債，但利率風險更低。

全球央行年會本周登場，投資人密切關注Fed主席鮑爾談話。施羅德投信指出，市場目前預估今年將降息五次，顯得過於激進。施羅德預估，美國經濟仍將軟著陸，若股票因過度反應而遭到錯殺，高波動環境正好提供投資人重新布局的機會。

施羅德全球股票部門主管韋伯（Simon Webber）指出，全球股市從去年10月低檔反彈以來，漲幅已超過30%，因此回檔並不意外。施羅德在策略上維持多元分散投資，平衡配置在周期性及防禦性市場。