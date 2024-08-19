多重資產基金 攻守兼備

全球股市第3季以來高檔震盪，投信持續看好股市長期多頭走勢，募集新基金仍以成長股為主，但也不偏廢美國聯準會（Fed）降息帶來的投資機會。從投信最近全新募集的產品可發現，以成長股搭配收益的多重收益產品蔚為主流。

多重資產基金7月底以來密集亮相，包括合庫入息優化多重資產基金、滙豐超核心優化多重資產基金、摩根大美國領先收成多重資產基金已募集，近期還有兩檔多重資產基金將開募，都希望在瞬息萬變的市場中攻守兼備。

其中，安聯AI收益成長多重資產基金於今（19）日開募，由安聯人工智慧（AI）團隊結合收益成長團隊，標榜股五債五、主動式多重資產策略，掌握七類收益來源。

投信近期新募基金

相較於旗艦基金安聯收益成長基金的經典三三三配置，這檔新募集基金的股票比重提高到50%，可轉換公司債占35%，公司債則降到15%。

華南永昌全球科技多重資產基金則預計在9月9日開募，也聚焦AI等科技主流，以股票參與長期成長機會，布局債券來降低波動兼顧收益，透過ETF來掌握特定主題的契機。這檔基金的投資顧問為盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）。

第一金量化日本通基金則是近期唯一一檔純股票產品，將於8月26日開募，採雙經理人管理、雙量化模型投資。

雙量化模型是與南韓QRAFT金融科技公司合作開發，包括選股模型及風險模型，適時進行期貨多空風險調節，強化投資勝率與長期報酬。

除主動型基金外，還有四檔ETF將陸續募集，不論股債，都強調息收。兆豐US優選投等債（00957B）於21日開募，永豐ESG銀行債15+（00958B）緊接著於29日開募，都布局長天期投資等級債，放眼Fed降息帶來的資本利得。

野村全球航運龍頭息收（00960）將於30日開募，是全台第一檔全球航運龍頭ETF，採取季配息，追蹤指數瞄準全球貨櫃、散裝、油輪等三大航運類別；富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）則於9月25日開募，是富蘭克林華美投信第一檔月配息台股高股息ETF，追蹤ICE臺灣ESG高息指數，成分股有30檔。