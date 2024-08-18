快訊

地牛翻身！18:58花蓮近海規模4.1地震 最大震度花蓮縣4級

黃珊珊明主持查帳記者會 黃國昌：發生離譜錯誤當然要善後

「法國第一美男子」離世！享壽88歲 曾來台參加金馬獎

精選持債 迎接聯準會降息行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

通膨趨緩、經濟衰退擔憂紓解，上周新興當地債與美國企業債等利差型債市表現亮眼。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，目前市場對聯準會降息已有充份預期，投資人反而應對長債殖利率回彈造成的震盪做好準備。此情境下團隊看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且穩定的殖利率收益，惟考量目前利差已緊，如遇景氣下行或市場震盪恐無法提供太多緩衝保護，因此納入防禦型美國公債仍有必要。

此外，非投資級公司債雖可優先受惠金髮女孩經濟，但在高資金成本壓力下，企業贏家與輸家獲利表現分歧加劇，突顯精選持債重要性。整體而言，現階段建議採取公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的精選收益複合債配置，做好迎接聯準會降息行情的準備。

公司債 美國公債

延伸閱讀

國際金價創高 衝破2,500美元

股海自由行／AI 概念護身 台美股可撿便宜

Fed降息幅度可能低於預期 金融市場不免波動

就要賺價差降息送分題？美債正二00680L、00688L成交量增…需注意溢價問題！

相關新聞

產業基金十強 三類型耀眼

今年以來表現最佳的產業型基金族群多元，前十強包括科技、黃金、公用事業等三大類。法人建議，基金投資方面，可根據個人資產配置...

十檔商品抗震 規模逾百億

全球股市7月中旬進入震盪，不過根據投信投顧公會統計至7月底，仍有十檔基金力抗震盪行情，最新基金規模維持百億元之上，類型包...

基金特蒐／錢進大中華 慎選題材

全球股市近日大洗三溫暖，統一大中華中小基金操盤手陳意婷認為，後續風險有限，股市仍處在中長期牛市中，建議不要輕易離場以免錯...

跨國平衡基金 抗震利器

市場上諸多的不確定性，加上股票評價位於相對高檔，易受消息面影響走弱。法人表示，股市高檔震盪期間，建議投資人可適當布局跨國...

防禦型資產 可適度布局

全球金融市場大起大落，主要反映經濟及企業獲利成長動能放緩，加上央行政策及地緣政治因素帶來不確定性。法人指出，在美國聯準會...

基建基金 長線添靠山

美國就業市場數據降溫及商業活動趨緩，強化聯準會接下來降息的預期，投信法人指出，將有利於具防禦特性及較高利率敏感度的公用事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。