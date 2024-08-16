產業基金十強 三類型耀眼

今年以來表現最佳的產業型基金族群多元，前十強包括科技、黃金、公用事業等三大類。法人建議，基金投資方面，可根據個人資產配置策略，並在降息後，根據市場動態和個人風險承受能力，適時調整持倉，靈活應對市場變化。

產業型基金今年來前十強包括：台中銀數位時代證券投資信託、統一全球新科技證券投資信託、兆豐全球元宇宙科技證券投資信託、施羅德環球基金系列－環球黃金、復華亞太神龍科技證券投資信託、瀚亞美國高科技證券投資信託、駿利亨德森環球科技創新、DWS 投資黃金貴金屬、富蘭克林公用事業、復華全球物聯網科技證券投資信託基金，今年來平均績效達29.1%，又以科技族群最多。

產業型基金今年來前十強

近期由於美國總統大選的不確定因素，科技股財報展望多空雜陳，加上美國就業數據不佳，引發經濟衰退疑慮。不過，法人預估本波是漲多拉回的技術性修正，而非基本面或景氣出現重大變化。

長期來看，美國企業獲利預估仍維持成長，目前市場對於2024年~2025年美國S&P 500指數的預估獲利年增率分別為10.8%、17.2%，仍有產業利多的長線契機。

兆豐投信指出，科技產業方面，下半年電子業景氣應不至於立即反轉，且若以費半指數與半導體產業過去10年的關聯性可看出，科技股的股價高點通常落後產業循環高點一個季度。

市場預估，本波IC產業營收年增率高峰約落在明年第1季至第2季，過往半導體向上循環通常可持續2.5年至3年，受惠CSP業者積極投資推升雲端AI晶片需求，加上AI技術慢慢擴展到Edge端，預估全球晶片產業將繼續成長至2026年。因此建議投資人，在本波指數拉回過程中，應可逢低尋找中長線的科技股布局時點，以及相對適合長線布局的投資題材。

統一全球新科技基金經理人郭智偉分析，美股短線持續震盪的機率大，但大盤指數長線仍有創高機會。目前股市具備「兩利多、一利空」，首先是基本面利多，近期美股企業公布的財報及展望顯示，雖然企業獲利的成長開始放緩，但今明二年的成長趨勢不變。

第二是評價面利多，日前的修正使美股評價回落至合理水位，加上聯準會將啟動降息，有望進一步提升股市評價空間。利空則來自消息面，美國總統大選帶來的政治不確定性，也是使股市短線震盪的主因之一。

富蘭克林證券投顧表示，目前市場的許多變數仍待釐清，包括美國經濟放緩幅度及速度、中東地緣政治風險及11月美國選舉不確定性。

不過，看好公用事業類股具備四大利基，可望在波動環境中展現韌性，建議投資人將攻守兼備的公用事業產業型基金納入配置。

四大利基包括：第一，受惠聯準會降息行情。近期通膨降溫讓聯準會最快9月將啟動降息，由於公用事業屬於利率敏感度較高的產業，利率下滑有利公用事業類股上演評價面修復行情。

第二，較不受景氣循環波動影響。面臨美國景氣放緩但衰退與否仍待確認，公用事業主要提供水電瓦斯等民生必需，且多數為受到政府監管，獲利、現金流量及股利的可預測性高，受到景氣循環的影響較小。

第三，人工智慧發展需要擴大資料中心等基礎建設，將衍生出龐大的電力需求；第四，氣候變遷及全球朝淨零轉型趨勢，將推動公用事業提高乾淨能源發電佔比並投入資本支出以強化電網韌性。

另外，在黃金方面，今年以來美國的通膨降速不如預期遞延聯準會降息路程，雖曾一度壓抑金價表現，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）指出，當前的金價反映經濟不確定性、央行買盤、俄烏/加薩走廊/紅海等地區衝突所觸發的強勁黃金需求，強化黃金在地緣政治緊張局勢加劇的去全球化世界中的實用性，使金價中期前景樂觀。