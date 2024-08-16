十檔商品抗震 規模逾百億

全球股市7月中旬進入震盪，不過根據投信投顧公會統計至7月底，仍有十檔基金力抗震盪行情，最新基金規模維持百億元之上，類型包括日本、越南、印度、美國等單一國家，以及醫療生化、物聯網、科技等產業型基金，另外還有特別股息與全球型基金。

至七月底，10檔最新規模逾百億基金依序為：柏瑞特別股息收益560.6億元、元大日本龍頭企業447.8億元、中國信託越南機會245.9億元、瀚亞印度172.0億元、群益印度中小157.7億元、聯博美國成長入息130.6億元、PGIM保德信全球醫療生化117.1億元、復華全球物聯網科技109.5億元、瀚亞美國高科技109.4億元、野村環球103.3億元。

有6檔基金近一個月規模不減反增，且增加金額超過5億元，包括柏瑞特別股息收益增加15.8億、瀚亞印度增加8.3億元、群益印度中小增加28.8億元、聯博美國成長入息增加6.3億元、PGIM保德信全球醫療生化增加5.4億元、瀚亞美國高科技增5.1億元，反映這些標的後市深受投資人看升。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，市場在股票高檔之際，對地緣政治與企業的業績預期將變得更加嚴苛，從台積電上調資本支出與營收展望觀察，半導體仍處於擴張周期，設備商前段製程需求展望也維持正向，AI相關的投資需求仍持續成長，因此只要向上趨勢不變，半導體族群仍將伴隨基本面走揚，建議投資人操作上，可採取定期定額方式，布局相關科技基金。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業在第2季財報繳出亮眼成績單，不論獲利及營收皆超過市場預期一倍標準差以上的比例，分別達66%及50%，超越整體指數平均值的55%及32%，因醫療產業具較強議價能力，預期售價上調後，今年下半年的獲利年成長將出現明顯上升。