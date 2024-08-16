基金特蒐／錢進大中華 慎選題材

全球股市近日大洗三溫暖，統一大中華中小基金操盤手陳意婷認為，後續風險有限，股市仍處在中長期牛市中，建議不要輕易離場以免錯失行情，第3季震盪則為2024年內最佳買點，投資人可在美國大選前分批布局，待選後財政擴張政策激勵企業資本開支開啟新一輪上行周期後，行情有望挑戰前高。

2024年美日台股屢創新高，7月中旬後全球股市修正，8月行情更是在日幣利差交易平倉，推升日幣大幅升值，導致全球股市去槓桿，美國短期就業數據轉弱，市場對經濟衰退風險的擔憂上升的衝擊下急殺。

統一大中華中小基金經理人陳意婷。

陳意婷指出，後續黑天鵝再現的機率有限，主因有二：首先，目前美日利差過度反應，做空日幣部位幾乎已全部平倉，推估後續利差交易再大幅平倉的機率和空間皆有限，因此，日幣匯率再急速大幅回升的機率較低；其次，美國實際就業狀況為健康趨緩，裁員率仍在低檔0.9%，每個人平均可搭配到的工作機會仍維持健康水準1.3個，顯示並非經濟衰退。

這波急挫後評價也回落至合理水準，買點浮現，考量股市仍處於牛市，基金部位不輕易降持股，朝向集中化及換股操作，績效近一周大反彈6.5%。由於AI類股得等輝達財報之後才能有較明確趨勢，因此基金轉向業績成長明確加快的非AI類股；其次，考量美中角力、美國消費類股展望偏疲弱及超額儲蓄恐已耗盡等，中港股會優先迴避民生消費，而以製造業為主，同時迴避出口國為美國，偏好亞非中東為主。

陳意婷小檔案、操作心法、投資小叮嚀

隨著資金行情告一段落，研判第3季維持震盪整理格局，選股更為重要，持續看好行業重啟上升周期的半導體、消費電子、製造業；全球共同中長期趨勢族群，如缺電和節能（電力產業鏈）、供應鏈移轉；獲利上修趨勢最明確的AI軟硬體供應鏈。

觀察今年來大中華基金平均表現僅2.4%，但統一大中華中小基金績效高達36.1%，不僅大幅領先同類型，更是境內外所有類基金中的績效第一強，關鍵在於經理人提前布局投資主軸，並且沒有放棄任何一個市場的潛在投資機會。

全球共同中長期趨勢為缺電和節能、AI為中長期明確趨勢，陳意婷於2023年下半年便已積極布局半導體、AI及電力，今年三大投資主軸持股業績逐一兌現，進入收割期。

以7月基金月報揭露的投資區域來看，該基金台股占比約四成、陸港股合計約17.8%、美國也有約15%、日股約一成，雖然陸港股疲軟，滬深300和香港恒生指數今年來為-2.6%、0.3%，但基金選股透過精選中港出口類股，因此創造出遠優於中港代表指數的正報酬，也助攻基金績效更上一層樓。

基金參考指標、大中華股票型基金績效、基金前五大持股

選股策略先從總經面、獲利面及資金面由上而下先決定區域的優先順序，考量美台日2025年企業獲利成長率皆有10%以上，目前三地同樣看好；搭配至少一年以上的明確投資主軸由下而上選股，今年下半年仍側重於半導體、AI以及電力供應鏈，AI族群須掌握布局節奏，2023-2024年是硬體大年，2025年將關注AI於軟體及端點應用。