防禦型資產 可適度布局

全球金融市場大起大落，主要反映經濟及企業獲利成長動能放緩，加上央行政策及地緣政治因素帶來不確定性。法人指出，在美國聯準會（Fed）真正降息及美國大選結果確定之前，金融市場不確定性仍高，投資人可以適度布局防禦型資產，以降低投資組合的波動風險。

百達資產管理指出，美股估值仍偏高，尤其之前科技巨頭的賣壓沈重，投資人轉向布局估值較便宜的股票，例如小型股。小型股在利率緊縮周期中受到特別嚴重的衝擊，預期未來將受惠於Fed開啟降息循環。

在產業方面，百達維持加碼公用事業股，因為防禦色彩濃厚、企業前景穩定及估值便宜；加碼通訊服務股，因為獲利前景較好，且是少數仍在大量回購股票的產業之一；對資訊科技股為中性立場；減碼房地產股，因為獲利動能減緩且估值也不如年初便宜。

施羅德投信統計，1980年以來，共有11次降息周期。在Fed首次降息之後的三個月，防禦型產業表現優於景氣循環型產業，尤其是在降息發生在經濟衰退期間。至於小型股，也可望受惠於經濟衰退期間的積極降息。

國泰投顧發現，美股7月起市場情緒轉變，類股輪動或將展開。資金在今年上半年集中偏好半導體類股，但到7月已出現轉變。S&P 500 指數7月上漲1.2%，但美股七雄單月卻下跌5.8%。

就類股指數來看，上半年漲幅最多的為S&P 500 指數資訊科技股（漲28.2%）、通信服務股（漲26.6%），但這兩類股在7月卻分別下跌2%、4%，反而由其他類股開始領漲。

國泰投顧認為，美股漲跌輪動，部分原因是漲幅可能開始從今年上半年領漲的資訊科技類股開始擴散，部分原因則可能是投資人賣出漲高的美股七雄，並重新平衡投資部位。

投資人也可以放眼美股以外的市場，進一步分散風險。