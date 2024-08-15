跨國平衡基金 抗震利器

市場上諸多的不確定性，加上股票評價位於相對高檔，易受消息面影響走弱。法人表示，股市高檔震盪期間，建議投資人可適當布局跨國組合平衡型基金，透過股債配置的方式，可享攻守兼備的雙重紅利。

根據投信投顧公會統計，境內共有41檔跨國組合-平衡型產品，至7月底的規模為1535.5億新台幣，年增17.4%，是境內組合類型當中最多商品且規模最大的種類。

前三大的產品包括：聯博多元資產收益、瀚亞多重收益優化、安聯四季雙收入息基金，其中瀚亞多重收益優化近一年規模成長53.5%，居成長王之位。

規模逾50億跨國組合平衡基金績效 圖／經濟日報提供

瀚亞投信表示，先前便宜的日圓，吸引許多了台灣人兌換，瞄準這項商機，瀚亞多重收益優化基金特別新增日幣級別，提供投資人更豐富的選擇；不同於單一資產類型的產品，組合基金透過研究團隊的靈活操作下，可達進可攻、退可守的效益。

瀚亞多重收益優化基金經理人鄭夙希表示，全球各國或地區的經濟成長動能不一致，印度與美國相對強勁，歐元區與中國則是面臨較大的挑戰，聯準會將有機會在9月啟動降息，屆時有機會對股、債市帶來上漲動能。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，先前全球股市面對漲多修正整理，後續關注經濟與企業獲利基本面是否出現變化。

整體來看，美國選前股市的波動度將提高的預期不變，將更重視於選後股市修復能力，且企業獲利預估上修以及主要央行開啟或即將開始進入降息週期，亦有利支撐風險性資產中長期表現。

對於穩健型投資者而言，在不確定性還並存之下，建議可透過股債兼具的跨國組合平衡基金來因應，既能有助平衡投資組合波動，也能掌握不同資產輪動表現之契機，投資上更為進退有據。

全球經濟仍朝軟著陸方向邁進，鄭夙希表示，美股企業第2季財報優於預期比例仍高，儘管股市的波動較大，但中長線仍具上漲潛力；經濟展望、美國大選及地緣政治風險等確實帶來諸多不確定性，投資人可對股票與債券維持多元分散的配置。