基建基金 長線添靠山

美國就業市場數據降溫及商業活動趨緩，強化聯準會接下來降息的預期，投信法人指出，將有利於具防禦特性及較高利率敏感度的公用事業，加上許多科技公司對於未來AI運算的用電需求攀升，開始與電力公司洽談購電合約，支撐公用事業未來的獲利。

富蘭克林證券投顧表示，在Factset最新報告，史坦普500指數的11大類股中，公用事業第2季的獲利成長率，以20.4%居冠，高於大盤的10.8%，顯示公用事業類股基本面相當穩健。

由於人工智慧發展需要擴大資料中心基礎設施，將衍生出大量的電力需求，富蘭克林公用事業基金經理人約翰‧柯利（John Kohli）指出，許多資料中心的技術中心在美國各地區如雨後春筍般出現，積極尋找備用電力資源以滿足其電力需求。此外，公用事業公司也投入更大的資本支出，主因在於全球暖化導致氣候異常，電力公司需要改善輸配電基礎設施以減少風暴活動的影響，因此投入大量資金在輸電和配電，以提高電網韌性。

統一經建基金經理人楊孟喬表示，今年上半年台股加權指數漲幅較大，近期回檔造成股市震盪加劇，但考慮到美國大選刺激政策、今年將進入降息循環、AI 題材發酵及企業獲利成長等利多因素，台股中長線表現仍不看淡。尤以AI發展趨勢確立，帶來龐大商機，預計仍會是市場投資主軸。AI資料中心電力需求大，加上全球雲端服務巨頭持續增加相關投資，將使得電力供應成為市場焦點。

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛凱利基礎建設價值基金經理人尚恩赫斯特（Shane Hurst）分析，由於人工智慧的強勁數據需求，將導致電力需求增加、帶動電網相關的資本支出增加以及再生能源發電成長。不過市場對許多再生能源公司的看法非常保守，因為許多公司的交易水準僅考慮了現有運營資產的價值，而未考慮未來成長的價值。