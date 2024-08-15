美債帶勁 錢潮湧入

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
法人指出，各類債券都有投資機會，尤其是美國公債、抗通膨債、不動產抵押擔保債券（MBS）等債券的吸引力提升。 （路透）
法人指出，各類債券都有投資機會，尤其是美國公債、抗通膨債、不動產抵押擔保債券（MBS）等債券的吸引力提升。 （路透）

投資人高度期待美國聯準會（Fed）降息，美國債券基金已連續33周吸金。

法人指出，各類債券都有投資機會，尤其是美國公債、抗通膨債、不動產抵押擔保債券（MBS）等債券的吸引力提升，但有些債券價格已不再便宜。

EPFR統計，截至8月9日為止，整體債券基金已連續33周享有資金淨流入，當周吸金100.3億美元。

其中，以美國債券基金最受到歡迎，同樣是連續33周吸金，當周吸金67.3億美元；美國投資等級債基金則連14周吸金。

富達國際宏觀與戰略資產團隊目前預估，Fed將在9月與12月各降息1碼（即0.25個百分點）。

但若金融市場出現更大幅度的震盪，或是金融條件出現緊縮，也不排除Fed可能降息2碼。

債市樂觀預期Fed的降息幅度，推升價格大漲，美國公債殖利率則是急速下滑。

不過，施羅德投資團隊的基本情境仍是軟著陸，機率為75%；硬著陸與不著陸的機率則分別是20%以及5%。

在債市激情過後，殖利率預估將進入整理區間。

施羅德投資團隊持續偏好MBS，認為是債息貢獻度的重要來源，不僅信用利差更具吸引力，且近期技術面也有支撐。

機構MBS也是看好標的，預期在未來利率波動逐步下降時，機構MBS利差將收斂，產生資本利得。

施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈指出，預估短期利率（5年內）會比長期利率更具有利差縮窄的空間，因此不建議投資人大幅拉長存續期間，避免漲跌來去成為一場空。

在公司債方面，不論是投資或非投資等級債，歐洲債的吸引力優於美債。

富達建議投資人掌握布局全球、優質企業、靈活配置等三大關鍵，捕捉固定收益難得的投資機會。

尤其大型優質企業負債率以及槓桿率都偏低，在市場逆風的環境中可以提供較佳的防禦。

瑞士百達資產管理則是認為，美國公債目前基本上是符合百達的公允價值估計，投資的價值高於其他成熟市場的公債。

另外，市場預期，川普當選總統將通過更多的財政政策來減稅，進而導致通貨膨脹上升。

投資人如果擔心通膨上揚，可布局美國抗通膨債。

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