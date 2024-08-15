台股中小型基金 衝勁十足

櫃買指數昨（15）日開高走高，較集中市場強勢，過去一周中小型個股輪動活潑，台股中小型基金近一周前十強表現皆強於櫃買指數與加權指數。法人建議，可定期定額布局中小型基金，參與台股輪漲。

櫃買指數昨日逆勢收漲0.7%，台股中小型基金近一周前十強，依序包括：統一中小、街口中小型、第一金小型精選、台新台灣中小、永豐中小、瀚亞中小型股、復華中小精選、摩根中小、富邦精銳中小、國泰中小成長，一周平均績效達6.3%，打敗大盤指數的3.4%，以及櫃買指數的5.0%。

統一投信表示，短線到美國總統大選不確定性影響，股市預計持續震盪。但觀察企業獲利及經濟基本面，並未出現改變。目前企業公布的第2財報多優於預期，顯示企業營運基本面良好。

隨就業市場持續降溫、通膨呈現放緩趨勢，聯準會9月啟動預防性降息的機會高，有望提升股市評價。因此，大選的不確定性消除後，中長線股市表現仍可期。

AI類股方面，據半導體大廠財報，AI對企業營收的實質貢獻也開始顯現，有助市場對AI發展的信心。惟需留意在AI新產品效應發酵前，AI類股股價表現將因營運狀況不同，出現分化現象。

街口中小型基金基金經理人吳帛亞分析，早先投資人對非農就業報告感到擔憂，美國公債殖利率跌至一年來新低，但上周首次申請失業救濟金人數低於預期弭平市場恐慌，恐慌氣氛消除、過高融資餘額消化結束後短期底部成形，科技股也迎來一陣像樣的反彈，街口中小型基金仍維持過去科技股、成長股為主的投資風格，因此近期中小基金漲幅較大。

對AI server GPU、其他相關零組件，街口投信表示看好輝達Blackwell量產對供應鏈今年第4季至2025年第1季的貢獻；長期而言，街口投信將持續謹慎關注全球景氣，與未來美國總統選舉結果的總經不確定性。