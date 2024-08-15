多重資產商品 抗波動

全球股市近期動盪不安、企業對AI基礎設施支出強勁，近期包括安聯、摩根投信等外商投信推出多重資產基金，以抗波動又能兼顧收益成長，提供投資人長線投資的多樣選擇，法人建議可作為核心資產長線布局。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，現階段股市正經歷一個輕度回調，而這樣的整理在上半年強勁表現後是正常的，只要基本面保持穩健，屬於牛市中的健康現象，近期回檔接近今年3~4月修正幅度。

莊凱倫表示，近期包括就業數據、經濟指標和消費支出放緩等，令市場擔心貨幣政策的調整可能已經落後，同時美國大選的競爭態勢升溫，由於互相拉鋸的選情，不確定性也增添些許波動，包括對全球地緣政治局勢和供應鏈的可能潛在影響。

就基本面而言，莊凱倫表示，企業獲利表現相對穩健，多數公司第2季獲利和營收均優於市場預期，從標普500企業已公布財報來看，對於AI基礎設施的投資保持強勁，部分企業管理層甚至表明，目前投資不足的風險遠高於投資過剩，看向2025年，整體預計將繼續擴大在AI基礎領域的資本支出，有利基本面支撐。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，今年是美國大選年，政治雜音對市場的干擾已明顯增加，聯準會在下半年的利率動向仍晦暗不明，再加上美股在上半年強勁的漲勢，都讓投資人對下半年的市場出現觀望態度。

全球經濟目前仍處擴張狀態，風險性資產仍有相當多元的投資機會，因此更顯得多重資產配置的重要性。

通膨有其僵固性，因全球供應鏈的重組與地緣政治的衝擊，都會對終端產品的價格造成推升，這些變數不是聯準會所能控制，投資人應為政策變化做準備，最佳的投資策略，是股票債券與REITs等實質資產兼具，用多元配置因應可能的波動。