聯準會降息前進場布局台股 可望有亮眼報酬

市場投資人密切關注美國聯準會（Fed）9月是否降息動向，根據2019年Fed前一次預防式降息後的統計，如降息前一個以定時定額進場布局台股，加權指數半年漲幅達9.8%，如五年更有57.6%；因此，法人表示，現階段可以定時定額布局台股，可望有不錯報酬。

野村投信統計前一次2019年聯準會預防式降息的資料，若是在降息前一個月就提前以定期定額布局台股，加權指數在半年、一年、二年及五年的表現分別為9.8%、6.0%、42.1%、57.6%，表現可說相當亮眼。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，由於與美國股市相關性較高，短線可能也會面臨震盪修正壓力，不過基於股市多頭格局未變，投資人不妨趁著震盪修正時逢低布局，若是擔心股市波動，也可採取定期定額方法來克服恐懼，

根據彭博統計多位分析師的預估，台股上市櫃企業獲利在今明兩年仍有高達雙位數以上的成長，可以發現AI趨勢帶給台灣供應鏈成長的動能依然強勁，也是支撐股價的最大底氣，而在考量獲利成長性之後，目前台股大盤的本益成長比（PEG）僅約1.14倍，相對全球主要股市而言非常具有投資吸引力，無論是從基本面亦或是評價面來看，台股都具備持續向上的動能及優勢，未來的成長空間依然值得期待。